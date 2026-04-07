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「実務者が選ぶマーケティング本大賞2026」開催！本日4月7日からWeb投票の受付開始

　翔泳社は2026年4月7日（火）、「実務者が選ぶマーケティング本大賞2026」の開催を発表しました。同日よりWeb投票の受付を開始します。

画像を説明するテキストなくても可

　「実務者が選ぶマーケティング本大賞」は、マーケティング実務者が同じ実務者に読んでほしいマーケティング本を選ぶアワードです。昨年の初開催で大きな反響をいただき、今回が2回目の開催となります。

画像を説明するテキストなくても可
前回の大賞／準大賞（画像クリックで詳細ページへ）

　本アワードでは、仕事の役に立った本、ずっと手元に置いておきたい本など、この1年を振り返っておすすめしたいマーケティング関連のビジネス書を選んでいただきます。出版社、刊行年は問いません。

　選考は公式サイトから参加可能なWeb投票によって行い、特に得票数の多かった1冊を大賞として、またそれに次いで得票が多い数冊を準大賞として発表します。なお、公式サイト上では投票の参考情報として販売ランキング上位の本をご紹介しています。話題作の振り返りや名著の再発見にもご活用ください。

　大賞および準大賞の発表は、2026年6月上旬に公式サイトなどで実施。あわせて6月上旬以降、全国の書店や電子書店での受賞書籍フェアが順次開始されます。 また、受賞書籍の著者が登壇・参加する講演と懇親会が、マーケティングカンファレンス「MarkeZine Day 2026 Autumn」内で実施予定です。

画像を説明するテキストなくても可
公式サイトよりスケジュール（画像クリックで公式サイトへ）

　皆様の投票を心よりお待ちしております。

開催概要

  • 名称：実務者が選ぶマーケティング本大賞2026
  • 投票期間：2026年4月7日（火）～2026年5月19日（木）
  • 対象書籍：マーケティング関連のビジネス書全般。出版社や刊行年は問わず、この1年を振り返っておすすめしたい書籍
    ※開催趣旨上、情報商材などの個人のビジネスでの活用を想定される書籍と判断されるものは、選考から除外
    過去の受賞書籍は除外
  • 選考方法：マーケターの方によるWebでの投票。特に投票の多かった1冊を大賞として発表、またそれに次いで得票が多い数冊を準大賞として発表
  • 主催 ：株式会社翔泳社
  • 特別協力：マーケティング関連のWebメディアおよび業界団体、全国書店、電子書籍ストアなど

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/04/07 13:00 https://markezine.jp/news/detail/50637

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