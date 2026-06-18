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TikTok Shop Japan、1周年記念セールを6月23日より開催

　TikTok Shop Japanは、TikTokアプリ内で商品の発見から購入までを完結できるEC機能「TikTok Shop」の日本ローンチ1周年を記念し、特別セール企画「トクトク大感謝祭〜1年間のありがとうを、特別なおトクで。」を6月23～30日まで開催する。

　昨今、TikTok内ではコンテンツをきっかけにブランド名や商品を検索し、発見を楽しむ行動が広がっており、ユーザーの関心が高まっている。こうした動向を踏まえ、本キャンペーンでは日替わりでカテゴリー別の特集を展開し、ユーザーと商品との新たな出会いを創出する。期間中は全カテゴリーを対象とした特別開催日に加え、限定クーポンやLIVE配信特典など、周年ならではの特別オファーが用意される。

　キャンペーンおよびサービスの特徴は次のとおり。

  • 日替わりのカテゴリー特集：ファッション、ビューティー、食品など、全5カテゴリーを日替わりで特集し、対象商品は最大50％OFFで提供する。
  • クリエイター連動の動画投稿：人気クリエイター100組が「私がTikTok Shopで買ったもの」をテーマに動画を投稿する記念企画の実施する。
  •  シームレスな購買体験：ショート動画やLIVE配信からの発見を軸に、専用タブやアフィリエイト連携を通じてその場で購入までを完結できる。

　今後もTikTok Shop Japanは、コンテンツからの発見を軸に、商品と出会う楽しさが広がるディスカバリーEコマースの体験を提供していく。

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2026/06/18 11:00 https://markezine.jp/news/detail/76986

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