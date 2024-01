イノベーションを起こすには？元・大手飲料メーカーのヒット商品仕掛け人に学ぶ

MarkeZineは、2024年2月27日(火)~29日(木)に「MarkeZine Day 2024 Spring」を東京・日本橋兜町にて開催する。

27日の16時5分から行うセッション「元・大手飲料メーカーのヒット商品仕掛け人が語る、世界でMATCHA(抹茶)を広める『イノベーションの起こし方』」では、World Matcha代表取締役の塚田英次郎氏が登壇する。

米国の高級緑茶市場は2028年までに261億6,000万ドルに達すると予測されています。この成長を牽引するのが、前職のサントリー時代に「Gokuri」「DAKARA」「伊右衛門 特茶」などの新商品をヒットさた塚田英次郎氏が率いるWorld Matcha社の「CUZEN MATCHA (くうぜんまっちゃ)」です。

本セッションでは「CES2020 Innovation Awards Honoree」など世界で8つの賞を受賞したCUZEN MATCHAを生み出し、自身もFinancial Timesで「What the Steve Jobs of drinks is brewing up next」と紹介される塚田氏に、「イノベーションの起こし方」をわかりやすくお話いただきます。