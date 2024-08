BtoC×BtoB対談！各業界におけるマーケティングの戦略とスタンスを明らかに【参加無料】

MarkeZineは、2024年9月11日(水)~12日(木)に「MarkeZine Day 2024 Autumn」を東京駅近くのJPタワー ホール&カンファレンスにて開催する。

11日の16時50分から行うセッション『B2C vs B2B vs 外資 vs スタートアップ 〜MKTGにおける景色の違いと共通項〜』には、日本プロサッカーリーグの鈴木 章吾氏、primeNumberの濱本 秋紀氏、ブライアン氏が登壇する。

事業会社で行うマーケティング業務はその業界やステージによって景色が変わってくる。各業界・各ステージではどのような点に注視し、行動しているのだろうか。

本セッションでは、各業界を知るマーケターに、各自のマーケティング戦略やデータ活用について共有。事業会社でマーケティングを実践していく上で意識しておくべきポイントについて明らかにする。

【開催概要】

イベント名称:MarkeZine Day 2024 Autumn

登壇セッション:B2C vs B2B vs 外資 vs スタートアップ 〜MKTGにおける景色の違いと共通項〜

登壇者:公益社団法人日本プロサッカーリーグ 事業マーケティング本部 マーケティング部 部長 鈴木 章吾氏

株式会社primeNumber Marketing Division VP of Marketing 濱本 秋紀氏

株式会社primeNumber Marketing Division Head of Marketing ブライアン氏

日時:2024年9月11日(水)11:55~12:25

会場:JPタワー ホール&カンファレンス(東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4階)

参加費:無料(事前登録制)