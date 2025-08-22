IP開発からビジネス展開まで、DLE流“最強”キャラクターマーケティング徹底解説【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

キャラクターIPの可能性と、ビジネス展開のノウハウを学ぶ！

10日（水）14:35～15:05に行われるセッション『キャラクターが企業を救う！IP開発からビジネス展開まで、DLE流“最強”キャラクターマーケティング徹底解説』には、「秘密結社 鷹の爪」などのIPを多数生み出したエンタメPR企業ディー・エル・イーの成島 宏平氏が登壇。IP開発および育成のノウハウ、マーケティングでのIP活用戦略、IPが生み出す新規ビジネス展開について解説します。

企業の顔・資産ともなり得る“キャラクターIP”をマーケティングに活用する具体的な手法を本セッションで学びませんか？

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること （タレントと比較して）マーケティングにおいて生まれるキャラクターの活用メリット

キャラクターIPマーケティングの具体的なパワー

キャラクターIP開発と育成のコツ

キャラクターIP開発後のビジネス展開

同日おすすめセッション

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら