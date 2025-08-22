【BtoBマーケ】見込み客を最大化、リアル×オンラインで成果を出す秘訣【無料】

イプロスが語る、データとAIでリードを最大化する新戦略

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

ここでは、編集部一押しのセッションをご紹介していきます。ぜひご参加いただき、マーケティングの「今」を網羅した知見や最新の事例、課題突破のヒントをご自身の業務にお役立てください！

「質の高いリードが足りない」「もっと効率的に顧客を増やしたい」――。多くのBtoBマーケターが抱える切実な悩みを、データとAIの力で解決するセッションが登場します。

11日（木）14：35～15：05に行われる「データとAIが導くリード獲得戦略 ～見込み客を最大化、リアル×オンラインで成果を出す秘訣～」では、株式会社イプロスの山本 優太氏が登壇。

本セッションでは、見込み客の行動データを分析し、オンラインとリアルをシームレスに連携させることで、「量と質」を両立した継続的なリード獲得を目指す次世代のリード獲得モデルの全貌を解説。単発で終わらない、持続的な成果に繋げる秘訣を語ります。

このセッションで学べるポイント

オンラインとリアルを連動させた“ハイブリッド型”リード獲得の全体像

単発で終わらせない！年間を通じて成果を生み出すWeb戦略

名刺交換で終わらせない！有効商談を生む次世代展示会の仕組み

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式HPから、お早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

