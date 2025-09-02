チャットボット→接客AIエージェントになると何が違う？「売上を伸ばす」能動型のAI接客【参加無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本イベントはアーカイブ配信なし、参加は事前登録制となっています。参加登録は9月8日（月）13時までです。気になるセッションがある方は、ぜひお早めにご登録ください！

売上を伸ばす能動型のAI接客

オンラインでの接客に用いられてきた従来のチャットボットは、ユーザーから話しかけられるのを待つ“受け身”の接客でした。現在の生成AIによる進歩は、この領域にどのような変化をもたらすのでしょうか？

10日（水）13:40～14:20に行われるセッション『接客AIエージェントが売上を伸ばす：チャットボットを超える能動型AI接客体験とは？』では、ブランドから顧客に能動的にアプローチし、購買行動を促進するという接客AIエージェント「Omakase.ai」を基に、新たな接客体験のあり方を解説。同AIエージェントを展開するZEALSから執行役員の渡邊 大介氏が登壇し、導入企業が顧客体験を革新し、コンバージョンや売上向上へつなげた実例を紹介します。

能動型AI接客が生み出す新しい顧客接点と、短期間で成果を出す運用のポイントを具体的なエピソードとともに解説します。

このセッションで学べること 能動型AI接客が生み出す新しい顧客接点

コンバージョンや売上向上へつながる顧客体験の革新とその具体的事例

短期間で成果を出す、能動型AI接客の運用のポイント

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

