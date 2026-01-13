【大賞＆部門賞発表】MarkeZine初開催のアワード、結果を発表！大賞に輝いた取り組みは？

アワードの大賞・部門賞が決定！
MarkeZineは、マーケティングのアワード「BEST OF MARKETING AWARD 2026」の大賞および部門賞を決定しました。
本アワードは“マーケティングで未来を切り開く”マーケターの皆さんの挑戦を称え、業界全体でその英知を共通しあう場を目指し、MarkeZine初めての試みとして開催したものです。マーケティングの可能性を拡げ、マーケターに刺激を与える取り組みとして、一次審査（書類審査）および二次審査（ピッチ審査）を勝ち抜いた以下の取り組みを大賞および部門賞として発表いたします。
【BEST OF MARKETING AWARD 2026 大賞】
食品ロスに訴えかける「涙目シール」
株式会社ファミリーマート（The Breakthrough Company GO）
【BEST OF MARKETING AWARD 2026 部門賞】
-
ソーシャル・インパクト部門
食品ロスに訴えかける「涙目シール」
株式会社ファミリーマート（The Breakthrough Company GO）
-
グロース・イノベーション部門
ヘアケア事業全体の変革プロジェクト
花王株式会社
-
CX部門
新シリーズ「BEYBLADE X」市場拡大の取り組み
株式会社タカラトミー（The Breakthrough Company GO）
-
データ＆テクノロジー ドリブン部門
AIエージェントを用いたデータ活用人材育成の内製化
株式会社TSI
-
ブランディング部門
今回は「部門賞該当なし」となりました
-
BtoB部門
消滅寸前のマーケティングチームを全社のビジネスドライバーに成長させた変革
株式会社マクロミル
受賞企業が2026年3月のMarkeZine Dayに登壇！
MarkeZine編集部は、2026年3月3日（火）と4日（水）に、マーケティングカンファレンス「MarkeZine Day 2026 Spring」を開催します。リアルで開催する本イベントでは、2日間にわたってBEST OF MARKETING AWARD 2026の受賞企業が登場。取り組みについてそれぞれ詳しく語っていただきます。
会場はJR東京駅 徒歩約1分のＪＰタワー ホール＆カンファレンスです。イベント参加申込方法や各種セッション情報について知りたい方は、ぜひMarkeZine Day公式サイトをご覧ください。皆さんのご参加をお待ちしております！
また、本アワードにノミネートされた各部門の取り組みについても、MarkeZineにてご紹介します。記事は1月下旬～2月にかけて公開予定です。お楽しみに！
開催概要
- 名称：BEST OF MARKETING AWARD 2026
- 応募期間：2025年10月9日（木）～11月13日（木）
- 発表時期：2026年1月13日（火）
- 応募条件：BtoC・BtoB問わず事業を展開している企業、またはその支援会社
- 主催：翔泳社 MarkeZine編集部
BEST OF MARKETING AWARD 2027の開催が決定！
2026年春から取り組みの募集をスタートします。
詳細はアワードの公式サイト内で後日公開。奮ってご応募ください！