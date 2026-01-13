ツルハホールディングスの全事業会社、リテールメディアネットワーク「AOUMI」に参画

カタリナマーケティングジャパンは、1月13日、リテールメディアネットワーク「AOUMI」にツルハホールディングスの全事業会社が参画したと発表した。

今回の参画により、調剤専門店など一部店舗を除くグループ全店でAOUMIのマーケティングソリューションが展開される。新たに参画したのは、ツルハ、レデイ薬局、杏林堂薬局の3社（くすりの福太郎、ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本、ドラッグイレブンは先行して参画している）。

これにより、カタリナネットワークが捉える日本のドラッグストア市場のカバー率は40％を超える規模となる。

