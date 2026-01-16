×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
有園が訊く！

“人間だけ”に届くデジタル広告を　博報堂が目指す「未来型の広告システム」とは

　AIの進化によって、インターネット上で人間とロボットの判別が難しくなり、広告業界では巧妙な手口のアドフラウドが深刻な問題になっている。そんな中、博報堂は、サム・アルトマン氏とアレックス・ブラニア氏が立ち上げた「Worldプロジェクト」に参画し、人間性を証明するテクノロジーである「World ID」を活用した広告システムの構築を目指している。今回はMicrosoft Advertisingの事業責任者を務める有園雄一氏が、博報堂で未来型広告プラットフォームの構築を推進する森田英佑氏と対談。広告業界の未来を左右する取り組みについて議論した。

実態が見えない不正広告

有園：博報堂は「World ID」を活用した広告ネットワークの構築に取り組んでいます。私としては「待ってました！」と期待できるプロジェクトです。広告収益を得るためだけに作られたMFA（Made-for-Advertising）と呼ばれるサイトなど、悪質な手法が横行しているため、「人間であること」を証明できるシステムが重要になると思います。まずは、森田さんが広告の現場で感じている課題について教えてください。

森田：私は10年ほど前に新卒で博報堂に入社し、最初にテレビ局を担当しました。当時はまだ業界特有の商習慣が色濃く残っていて、クライアントへテレビCM枠を販売する際、視聴率や慣例的な判断を根拠にすることがほとんどでした。そのような状況だったため、広告効果の測定に対して、問題意識を持ち始めました。

　その後、広告効果を見える化することへの関心が高まり、デジタル広告部門へ異動しました。デジタル領域では、テレビではなかなか実現が難しかったあらゆる指標が可視化でき、広告成果を数値で把握する仕組みが整っていました。一方で、MFAなど不正に成果を作り出す仕組みが存在することも知りました。そして、広告主やプラットフォーマーから利益を得るために、意図的に数字が操作されるケースが少なくない状況を目の当たりにしたんです。

　当時のデジタル広告では、広告が「どこに配信されたか」よりも成果指標の数値そのものが重視されていました。そのため、在庫が無数にあるデジタル広告で数字が仮に不正に水増しされていても、実態の把握が難しい構造になっていたのです。結果として、広告効果を正しく評価する基盤が整っていたとは言い難く、実態を把握できる方法はないのかと考えていました。

博報堂 ミライの事業室 JV Studio ビジネスデザインディレクター　森田英佑氏
博報堂　ミライデザイン事業ユニット オープンインキュベーション局 ビジネスデザインディレクター　森田英佑氏

「広告費の半分は無駄」な実態は変わらない

有園：その課題を解決するためのシステムとして、World IDに興味を持ったのですね。

森田：はい。これまでのデジタル広告市場は、収益拡大を目的としてあらゆる接点に広告枠を設けるビジネスモデルが主流でした。この構造の下では、広告効果を示す数値指標の向上が最優先事項となっており、生活者への配慮よりも広告結果の数値改善が重視されてしまった面もありました。

　その結果、広告は生活者にとって歓迎されない情報として受け取られる場面が増え、広告そのものへの抵抗感が高まっている状態だと考えています。この傾向は、従来の広告モデルが抱える構造的な課題を示す事象と言えるでしょう。つまり、一部の広告では、人間の意思や感情が置き去りになってしまっているのではないでしょうか。AIの普及でさらに不正が加速しているため、早急に対応が必要だと思いました。

　どうすれば、本物の人間だけに、重複することなく広告を配信できるのか。模索していたときに紹介されたのが、個人情報を開示することなく実在でかつ一人の人間であることを証明するWorld IDでした。

有園：19世紀にジョン・ワナメーカーが「広告費の半分は無駄だとわかっているが、どちらの半分が無駄なのかはわからない」という言葉を残しています。デジタル広告の時代になっても、その実態は変わらないと感じたのですね。実際に、配信されたデジタル広告の50％程度が人間に届いていない、という話もあります。

森田：世界広告主連盟（WFA）が掲げるデジタル広告の8つの原則の中でも、アドフラウドへの対応が一番に挙がっています。しかし、現状の広告システムでは、どのクリックがbotによるものなのかわからないことが問題です。「誰が悪い」と一概には言えません。

　今後、AIと共存する世界を本気で作っていくのであれば、広告システムそのものを一から新しく作る必要があります。私たちは、そのための実証実験を進めています。

次のページ
広告システムから、生活者のインフラ構築へ

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
有園が訊く！連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

有園 雄一（アリゾノ ユウイチ）

Regional Vice President, Microsoft Advertising Japan

早稲田大学政治経済学部卒。1995年、学部生時代に執筆した「貨幣の複数性」（卒業論文）が「現代思想」（青土社 1995年9月 貨幣とナショナリズム＜特集＞）で出版される。2004年、日本初のマス連動施策を考案。オーバーチュア株式会...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

森田 英佑（モリタ エイスケ）

博報堂　ミライデザイン事業ユニット オープンインキュベーション局 ビジネスデザインディレクター

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

加納 由希絵（カノウ ユキエ）

フリーランスのライター、校正者。

地方紙の経済記者、ビジネス系ニュースサイトの記者・編集者を経て独立。主な領域はビジネス系。特に関心があるのは地域ビジネス、まちづくりなど。著書に『奇跡は段ボールの中に ～岐阜・柳ケ瀬で生まれたゆるキャラ「やなな」の物語～』（中部経済新聞社×ZENSHIN）がある。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/16 08:00 https://markezine.jp/article/detail/44761

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！ NEW
  2. 2
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  3. 3
    潜在層アプローチが困難な転職市場で、「doda」がリタゲより効率的に新規会員を獲得している方法とは？ NEW
  4. 4
    日本生命がリワードプログラムを刷新　アンケート・リワード機能導入によるCX向上策とは？ NEW
  5. 5
    Microsoft／Amazon Ads／楽天、プラットフォーマーによる2026年の展望 NEW
  6. 6
    「長期的な利益」につながる売上を見極める。西口一希氏が説く「良い売上」の最大化と「悪い売上」の最小化
  7. 7
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  8. 8
    ミドルファネルへの注力で投資対効果を最大化！ナレッジが蓄積されない単発施策の繰り返しから脱却せよ
  9. 9
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略 NEW
  10. 10
    【広告業界予測 2026年】いよいよ「ジャンプ」の年へ！AIエージェントと拓く新時代の可能性
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  3. 3
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  4. 4
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  5. 5
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  6. 6
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  7. 7
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり
  8. 8
    2025年下半期に話題になったOOH15選！「BMSG」から「無限城」まで、SNSで話題化する法則
  9. 9
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  10. 10
    【田岡凌】2026年、AI時代のマーケティング5つの重要テーマ予測