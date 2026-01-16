LINEヤフー・Meta・TikTok・X──2026年、主要プラットフォームはどう「進化」する？

生活者の日常に不可欠なインフラとして定着したデジタルプラットフォーム。2025年を経て、その役割は「人とのつながり」から、「AIによる課題解決」や「シームレスな購買体験」へと大きく進化しようとしている。本記事では、国内の主要プラットフォームであるLINEヤフー・Instagram・Threads・TikTok・Xの5媒体より、2026年の展望となる年始コメントをいただいた。2026年、各プラットフォームはどのように進化し、企業のマーケティング活動にどのような変革をもたらすのか。各社が掲げる最新の戦略と、具体的なアップデートの方向性を紹介する。

【LINEヤフー】AI×LINEミニアプリの両軸で、次世代の顧客体験を創出するプラットフォームへ進化

【数字で見る媒体の最新動向】

・LINEアプリ月間利用者数9,900万人（2025年9月時点）

・LINEミニアプリの月間利用者数約1,750万人、サービスリリース累計数27,800件以上（2025年11月末時点）

──広告媒体として、2025年に注力したこと、現在おすすめしているメニュー・使い方などを教えてください。

2025年もLINE公式アカウントにLINEヤフーの様々なサービスやユーザーデータを繋ぎこみ、顧客のLTV向上を目指す「Connect One構想」の実現に向け、LINEとヤフーのプロダクト連携・統合を進めました。LINE公式アカウントやYahoo!広告を1つのログインIDで利用できるビジネスID統合が完了し、サービスを横断したシームレスな利用基盤が整いました。

また、LINE公式アカウントにはフィード投稿、クーポン、予約、購買などのアクション情報を集約する「ビジネスプロフィール」が誕生し、友だち追加からミニアプリ誘導、コンバージョン創出まで、ビジネス活動の中心地としての役割を強化していきます。さらに、注力領域であるLINEミニアプリでは、アプリ切り替え不要でコンテンツ購入やゲーム課金を可能にする新たな課金機能を提供し、多様なミニアプリの創出を後押ししました。

また、リアル接点の向上に向けて、スマホをかざすだけで友だち追加やミニアプリへ誘導できる「LINEタッチ」の提供も開始し、オンラインとオフラインをつなぐ体験価値を高めています。

──広告媒体として、2026年に目指すアップデートの方向性や、実際に取り組まれていることを少しだけ教えてください。

2026年、私たちは「Connect One構想」を次のステージへ進めるため、AIの本格実装に踏み出します。まず、ユーザーとの主要な接点であるLINE公式アカウントにAIエージェントインターフェイスを導入します。メッセージングを基盤とするLINE公式アカウントは、対話を通じて価値を提供するAIとの相性が良く、接客や予約・購入の案内、サポートまでを自然な会話で行う新しい体験を目指します。

企業側には、目的や予算を入力するだけで施策設計からクリエイティブ制作、広告運用の改善まで自動で行う「マーケティングエージェント」を実装し、マーケティング活動を進化させます。さらに、日常の利便性を高め企業の提供価値を広げるため、LINEミニアプリの拡大にも注力していきます。新たに「ミニアプリタブ」を設け、より使いやすい導線を整備していきます。AIとミニアプリの両軸で「Connect One構想」を推進し、次世代の顧客体験を創出するプラットフォームへ進化させていきます。