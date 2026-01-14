RIZAPグループ、新会社「RIZAPエージェンシー」を設立　広告・マーケティング機能を集約し内製化

パーソナルトレーニングジム「RIZAP」やコンビニジム「chocoZAP」を展開するRIZAPグループは、広告代理業・クリエイティブ制作・マーケティング戦略立案を担う新子会社「RIZAPエージェンシー」を設立した。

新会社では、同グループが培ってきた広告運用・クリエイティブ制作の内製化を加速し、グループ全体のマーケティング活動を戦略から運用までワンストップで実行できる体制を構築。これにより、データドリブンな意思決定を推進し、広告費の内製化によるROI最大化と収益性の改善を目指す。

今後は、テレビCM・番組タイアップの強化やテレビ×デジタルのクロスメディア戦略推進、データドリブンな広告運用によるROI最大化をはじめとする取り組みによってブランド価値を高める施策を実行し、持続的な成長を支える体制作りに取り組んでいく。

