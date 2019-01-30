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CyberZ、「VTuber戦略室」を設立　広告商品の開発・プロモーション戦略に特化

2019/01/30 07:15

　サイバーエージェントの連結子会社でスマートフォン広告事業を行うCyberZは、VTuber分野における広告商品の開発およびプロモーション戦略に特化した組織「VTuber戦略室」を設立した。

　CyberZは今回、昨今盛り上がりを見せるVTuber市場に着目し、同組織を設立。今後は、サイバーエージェントグループと、CyberZの子会社であるCyberVのノウハウ・ナレッジを活かして、VTuberと広告主のマッチングや、VTuberのマネタイズ・活動機会などをサポートする広告商品の開発およびプロモーション支援を行っていく。

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