来週木曜開催●EC年商10億超え20社の実データから分析！売上・利益貢献する打ち手5選を厳選して紹介

翔泳社が運営する「ECzine」は、2025年10月9日（木）にオンライン・スタジオ観覧を選んで参加できる無料カンファレンス「ECzine Day 2025 October」を開催する。

「経営貢献度を高めるECへの転換 中長期の戦略と日々の打ち手」をテーマとした本イベントは、アンドエスティ、ファミリーマート、サッポロビール×タカラトミーなどが登壇。次のフェーズに向けて成長戦略を描く先進企業の事例、ECの新規立ち上げ、ECリニューアルを実施した企業の取り組み、EC起点で生まれたヒット商品の開発秘話、販売戦略など幅広い内容のセッションを用意している。

16:10～16:40に行われるセッションは、Ｗ２株式会社 執行役員兼マーケティング部本部長 鴨下 文哉氏が登壇する。

本セッションでは、W２が支援するEC年商10億円超え企業のうち20社のKPI実データを横断分析し、新規×ロイヤリティ×サイト再設計の3軸で、売上と利益の両方に効く打ち手5選を実証紹介。CVR、年間セッション数、F2転換率、会員化率、顧客獲得単価などを指標に、投資の優先順位と成果の出る実装ステップを具体的にお伝えする。年商3〜15億円で成長の壁を感じている、または10億超で次のS字成長を描きたいEC事業者や、KPIの再設計やECサイトのリニューアルを検討する経営層・事業責任者・マーケ/CRM担当に特におすすめだ。

リアル（会場）参加・懇親会は既に締め切りとなっているが、オンライン配信への参加登録は10月7日（火）13時まで受け付けている。定員になり次第締め切りとなるため、ぜひ早めの申し込みをおすすめしたい。

ECzine Day 2025 October セッションのご紹介

現時点で公開されているセッション情報は、次のとおり。詳細は「ECzine Day 2025 October」イベントサイトの「タイムテーブル」から見ることができる。