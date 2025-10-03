×
MarkeZineニュース

スパイスボックス、SNSキャンペーンをビジネス成果につなげる「戦略的SNS共感キャンペーン」を提供

　スパイスボックスは2025年9月30日、SNSキャンペーンを戦略的に設計し、ビジネス成果へとつなげる新サービス「戦略的SNS共感キャンペーン」の提供開始を発表した。

　本サービスは、SNS施策が“フォロワー獲得”のみで終わることなく、ブランドへの共感やファン化を促し、成果につなげることを目的とする。

　昨今、SNSキャンペーンに関する「フォロワーは増えるが継続しない」「話題化はしたが、ビジネス成果につながらない」といった企業の課題が増えている。こうしたニーズに応じて、スパイスボックスはマーケティング・PR全体の視点から逆算し、キャンペーンの目的を定義。ターゲット層や、「なぜフォロワーを集めるのか」を明確に設計する。

　キャンペーン設計では、過去のデータや事例に基づき、キャンペーン形式やインセンティブ、当選者設計を提案。SNSビッグデータを活用し、「共感される企画タイトル」の開発も行う。生活者の共感につながる文脈的要素を抽出し、ブランド訴求と掛け合わせてコピーを制作することで、「自分ごと化」につなげる。

　インフルエンサー活用についても強化しており、企業アカウントだけではリーチできない層への認知拡大が可能になる。インフルエンサーによる投稿はお手本にもなり、ユーザー参加のハードルも下げ、二次的なコンテンツ（UGC）創出にも寄与する。

　また、一時的なバズに終わることなく、ティザー、ローンチ、サステインの3フェーズ設計により、長期的な話題化とブランド接触の最大化を目指している。

　施策の効果測定においては、定量的な数値だけでなく態度変容調査を含む総合レポートで影響を可視化。施策の振り返りと改善、次回へのフィードバックもサポートする。

　本サービスの流れとしては、ヒアリングからキャンペーン企画・設計、インフルエンサー・UGC戦略の立案、実行支援、効果測定まで一貫して行うとしている。スパイスボックスは、企業のSNS活用をより実効性あるものへと導く狙いだ。

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/03 16:00 https://markezine.jp/article/detail/49968

