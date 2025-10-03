食品値上げ10月は3,024品目　酒類・飲料が最多、調味料・加工食品も値上げ続く

帝国データバンクは2025年9月30日、2025年10月以降における食品主要195社の値上げ動向分析結果を発表した。10月の飲食料品値上げ品目数は合計3,024品目となり、半年ぶりの値上げラッシュとなった。

2025年10月の食品値上げ、3,024品目に拡大

まず、2025年10月の値上げ品目は前年同月（2,924品目）から100品目増加し、前年を3.4％上回った。連続増加は10ヵ月におよび、2022年統計開始以降で最長の記録である。単月3,000品目超は4月（4,225品目）以来6ヵ月ぶりで、値上げ率の平均は17％となった。

酒類・飲料が最多、調味料・加工食品も値上げ続く

分野別では、「酒類・飲料」が突出して多く、焼酎やリキュール、日本酒などアルコール飲料を中心に2,262品目が値上げされた。これは2023年10月以来2年ぶりの高水準である。「加工食品」は340品目（包装米飯や餅製品中心）、「調味料」は246品目（焼肉のたれやみそ製品など）が対象となった。

2025年通年では12月までの公表分で累計2万381品目が値上げ対象となり、前年実績（12,520品目）から62.8％増加・2年ぶりに2万品目を超えた。分野別では「調味料」の6,148品目が最多で、前年から大幅増となった。「酒類・飲料」も4,871品目で前年比8割超の増加となっている。値上げ率平均は15％で、前年の17％をやや下回った。

値上げ要因は「原材料高」など国内要素が中心に

主な値上げ要因は、原材料の価格高騰（96.1％）や光熱費（64.3％）、包装資材（62.9％）、物流費（78.8％）、人件費（50.2％）の上昇といった複合的理由があげられた。とくに「物流費」「人件費」は前年から大幅に増加。一方、「円安」を要因とする値上げは12.4％と低下し、物価上昇の要因が国内要素へとシフトしたことが確認された。

今後の見通しとしては、11月の値上げ予定品目数が9月末時点で100品目未満とされ、11ヵ月ぶりに前年同月を下回る。飲食料品値上げラッシュは年末にかけて小休止の見通しであり、年間の値上げ品目数は2万1,000品目前後で着地すると予想される。

調査概要

調査主体：帝国データバンク

調査対象：食品主要195社

調査内容：2025年10月以降の飲食料品値上げ動向

調査時期：2025年10月

品目カウント：各社発表の値上げ、実質値上げ（価格据え置き・内容量減少）を含む

