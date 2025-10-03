×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

食品値上げ10月は3,024品目　酒類・飲料が最多、調味料・加工食品も値上げ続く

　帝国データバンクは2025年9月30日、2025年10月以降における食品主要195社の値上げ動向分析結果を発表した。10月の飲食料品値上げ品目数は合計3,024品目となり、半年ぶりの値上げラッシュとなった。

2025年10月の食品値上げ、3,024品目に拡大

　まず、2025年10月の値上げ品目は前年同月（2,924品目）から100品目増加し、前年を3.4％上回った。連続増加は10ヵ月におよび、2022年統計開始以降で最長の記録である。単月3,000品目超は4月（4,225品目）以来6ヵ月ぶりで、値上げ率の平均は17％となった。

酒類・飲料が最多、調味料・加工食品も値上げ続く

　分野別では、「酒類・飲料」が突出して多く、焼酎やリキュール、日本酒などアルコール飲料を中心に2,262品目が値上げされた。これは2023年10月以来2年ぶりの高水準である。「加工食品」は340品目（包装米飯や餅製品中心）、「調味料」は246品目（焼肉のたれやみそ製品など）が対象となった。

　2025年通年では12月までの公表分で累計2万381品目が値上げ対象となり、前年実績（12,520品目）から62.8％増加・2年ぶりに2万品目を超えた。分野別では「調味料」の6,148品目が最多で、前年から大幅増となった。「酒類・飲料」も4,871品目で前年比8割超の増加となっている。値上げ率平均は15％で、前年の17％をやや下回った。

値上げ要因は「原材料高」など国内要素が中心に

　主な値上げ要因は、原材料の価格高騰（96.1％）や光熱費（64.3％）、包装資材（62.9％）、物流費（78.8％）、人件費（50.2％）の上昇といった複合的理由があげられた。とくに「物流費」「人件費」は前年から大幅に増加。一方、「円安」を要因とする値上げは12.4％と低下し、物価上昇の要因が国内要素へとシフトしたことが確認された。

　今後の見通しとしては、11月の値上げ予定品目数が9月末時点で100品目未満とされ、11ヵ月ぶりに前年同月を下回る。飲食料品値上げラッシュは年末にかけて小休止の見通しであり、年間の値上げ品目数は2万1,000品目前後で着地すると予想される。

調査概要

調査主体：帝国データバンク
調査対象：食品主要195社
調査内容：2025年10月以降の飲食料品値上げ動向
調査時期：2025年10月
品目カウント：各社発表の値上げ、実質値上げ（価格据え置き・内容量減少）を含む

【関連記事】
デロイト調査、食料品の消費金額増加に67.4％が「物価高」と回答　節約志向が高まり外食・旅行に減速感
「推し活」をする人は3人に1人。物価高・円安の影響「受けない」と回答した人は5割超【インテージ調査】
物価上昇で約8割が「生活に不安」、夏のボーナスは若年層ほど「大きく使いたい」【BIGLOBE調査】
約70％が値上げを実感、物価高でも「自分の健康」と「お祝い事」への金額に変化なし【CCCMK調査】
物価上昇による家計への影響、約8割が「感じている」と回答【ロイヤリティ マーケティング調査】

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/03 15:45 https://markezine.jp/article/detail/49967

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ NEW
  2. 2
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  3. 3
    元Meta執行役員が挑む「悩み」起点の新広告。MAU1,300万人の『ユビーAds』の可能性
  4. 4
    リードの「量」「質」どちらを優先すべきか……BtoBマーケターが陥るジレンマを解消する「BBM」とは
  5. 5
    圧倒的成長を生み出すGoogleの4つのルール　バイスプレジデント岩村水樹氏が語るマネジメント術
  6. 6
    花王ビオレがBtoB事業に本格参入。「暑熱」という社会課題に向き合い、ブランドに新たな成長機会を NEW
  7. 7
    プログラマティック広告市場の飽和点　踊り場に立つCA、The Trade Deskの事業分析
  8. 8
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  9. 9
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  10. 10
    Rokt・楽天・メルカリで語るリテールメディアの実践的活用　デジタル広告が直面する3つの課題を解決
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  5. 5
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  6. 6
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  7. 7
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック
  8. 8
    広告接触ユーザーの購入率9.6倍！明治「ザバス」のリテールメディア活用と「ARUTANA」の有用性
  9. 9
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  10. 10
    AI時代のマーケティング戦略。「変わらない」非合理性の理解と、「変わる」LLMOへの備え