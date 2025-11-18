バリューコマース、インフルエンサー×アフィリエイト施策の最新事例がわかる無料オンラインセミナー開催

バリューコマースは、2025年11月27日、無料オンラインセミナー「【2025年版】成果につながるインフルエンサー×アフィリエイトの実践事例」を開催する。

画像のクリックで申し込みフォームに移動します

SNSを活用したマーケティングが当たり前となった今、「どうすれば“ファン”を購買につなげられるのか？」は多くの企業が直面する課題だ。SNS上での発信やフォロワーとのコミュニケーションを通じてブランドの認知を高める一方で、その関心を実際の購入行動へと転換するプロセスの設計に苦戦する企業も少なくない。

同セミナーではeBay Japanの日高雅人氏が登壇し、Qoo10のSNSアフィリエイト戦略に約1年間取り組んだ実体験を基に、ユーザー行動分析や施策の試行錯誤、ファンマーケティングの実際、今後の展望について解説する。また、バリューコマースの土屋智彦氏も登壇。単なる拡散で終わらせない成果につながるインフルエンサー活用のポイントを解説する。

インフルエンサー施策の最前線を知りたい、SNSを活用した販促活動で成果が伸び悩んでいる、インフルエンサー施策の効果的な設計や分析方法を知りたい、ファンベースマーケティングを今後の戦略に取り入れたいという方におすすめのセミナーだ。

