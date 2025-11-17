×
MarkeZineニュース

クールジャパンDXサミット2025、セッション情報を公開　GO三浦氏、KEARNEY梅澤氏などが登壇

　クールジャパンDXサミット実行委員会は、「クールジャパンDXサミット2025」のSESSION4「ニッポンのマーケティング力をアップデートする」の詳細を発表した。サミットは11月21日に東京都中央区京橋のTODA HALL＆CONFERENCE TOKYOで開催される。

　同セッションでは、「もしも僕らが“株式会社ニッポン”のマーケ担当なら、何をどうする？」をテーマに、日本の伝統的なマーケティング手法にとらわれない、新たな発想による日本の魅力発信やイノベーション創出について議論される。グローバル市場を見据え、従来の延長線を超えたマーケティングのアップデートが焦点となる。

画像を説明するテキストなくても可

　登壇者には、KEARNEY日本法人会長であり、イノベーションコミュニティ構築などの経験を持つ梅澤高明氏、The Breakthrough Company GO代表取締役CEOとして多様な企業のマーケティングを手掛ける三浦崇宏氏、食・ガストロノミー分野の専門家である山田早輝子氏が名を連ねる。

　本サミットは、日本の歴史・文化、IP・コンテンツ、ファッション、観光資源等をデジタルの力で発信・強化することを目的としたものであり、6年間で4,500名超が参加している。AI×クールジャパンやインバウンドなど、今後のビジネストレンドも取り上げられるほか、異業種連携やネットワーキングの機会も提供される。

【イベント概要】
イベント名：クールジャパンDXサミット2025
開催日：2025年11月21日（金）
開催方法：会場開催（後日オンライン配信イベントを開催予定）
開催会場：TODA HALL＆CONFERENCE TOKYO（東京都中央区京橋）
主催：クールジャパンDXサミット実行委員会
運営事務局：Vpon
【関連記事】
クールジャパンDXサミット2024、第4弾登壇者を発表　俳優／映画監督の斎藤工氏ら計4人を選出
GO、組織に"宗教的熱狂"を生むパーパス経営のフレームワーク「パーパス・ディープニング」を提供
マイクロアド、ビーウェルと提携し日本企業の韓国進出・インバウンド支援を強化
サイバーエージェント、韓国の広告媒体の取り扱いを開始　インバウンドマーケティング支援を強化
AnyTag、RED（小紅書）インフルエンサーに対応　中国マーケティングとインバウンド施策を支援

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/17 12:30 https://markezine.jp/article/detail/50164

