MarkeZineニュース

コソド、オフィス喫煙所空間を活用した滞在型プロモーションサービス「BREAK touch」を提供

　コソドは2025年9月30日、オフィスビル内の喫煙所空間を活用した滞在型プロモーションサービス「BREAK touch（ブレイク・タッチ）」の提供を開始した。

　同サービスは喫煙所において、意図せず触れるリアル体験を設計し、従来のサンプリングを超えて行動を促す新しいプロモーションメディア。同社が運営する喫煙所ネットワーク「THE TOBACCO」を基盤に展開する。

　THE TOBACCOは都内を中心に190拠点（2025年9月時点）、のべ250万人が利用する休憩空間である。都市のビジネスパーソンが1日平均5回、1回あたり約6分“自分時間”として利用するという特性を活かし、手持ち無沙汰になりやすいタイミングで深いコミュニケーションを生み出すのが特徴だ。

施設イメージ THE TOBACCO 2:50.76（丸の内）
施設イメージ THE TOBACCO 2:50.76（丸の内）

　提供メニューにはスタッフが常駐して体験を訴求する「接客型サンプリング」や、壁面・灰皿・サイネージを活用した広告による「空間ジャック」、削る仕掛けと連動した「スクラッチAds」、テスターや配布カードによってその場で購入検討まで促す「タッチ＆トライ」などがある。

オフィス喫煙所サイネージメディア「BREAK」と「ORICON NEWS」、共同メニューの提供を開始
クロス・マーケティング、コソドと共同で体験型の調査サービスを提供　喫煙所で商品設置とアンケートを実施
コソドとニューステクノロジー、BREAKの新プランを提供開始　喫煙所空間全体のジャックが可能
電通、3媒体横断の統合リーチ分析を実現「MIERO Digi×TV」がDOOH対応
ジーニー、「Lumora」を提供　DOOH・Web・CTVへの一括広告配信と統合分析が可能に

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/03 15:15 https://markezine.jp/article/detail/49987

