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グーネット、ヒトサラ、たまひよの各運営企業3社が登壇！CXについてライトニングトーク【参加無料】

　MarkeZineは、2021年3月2日（火）～3月4日（木）の3日間にわたり、「MarkeZine Day 2021 Spring」をオンラインにて開催する。当日はマーケティング業界の様々なテーマを取り上げ、50を超えるセッションを催す。

　3月4日（木）の12時45分から行われるセッション「【ライトニングトーク】BtoC企業3社が実践する「顧客主義」マーケティング」では、プロトコーポレーションの馬場大輔氏、USEN Media（USEN-NEXT GROUP）の長﨑卓史氏、ベネッセコーポレーションの上野淳次氏、Appier Japanの木村近義氏が登壇する。

　グルメメディア「ヒトサラ」などを運営するUSEN Media、クルマ・ポータルサイト「グーネット」を運営するプロトコーポレーション、「たまひよ」「いぬのきもちねこのきもち」「サンキュ！」等を運営するベネッセコーポレーション。

　本セッションでは、3社のマーケティング担当者がCX向上のために重視していることや実際の施策を、ライトニングトーク形式で語る。

　B2C2B型モデル、B2CモデルにおけるCXに関心のある方にオススメのセッションだ。

【開催概要】
イベント名称：MarkeZine Day 2021 Spring
登壇セッション：【ライトニングトーク】BtoC企業3社が実践する「顧客主義」マーケティング
スピーカー：
株式会社プロトコーポレーション　馬場大輔
株式会社USEN Media（USEN-NEXT GROUP）メディアプロダクト・ゼネラルストラテジスト　長﨑卓史
株式会社ベネッセコーポレーション　データマーケティング基盤開発・運用ストラテジスト　上野淳次
Appier Japan株式会社　Senior Director of Enterprise Sales　木村近義
日時：2021年3月4日（木）12:45～13:30

会場：オンライン開催
参加費：無料（事前登録制）

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