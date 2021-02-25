グーネット、ヒトサラ、たまひよの各運営企業3社が登壇！CXについてライトニングトーク【参加無料】

MarkeZineは、2021年3月2日（火）～3月4日（木）の3日間にわたり、「MarkeZine Day 2021 Spring」をオンラインにて開催する。当日はマーケティング業界の様々なテーマを取り上げ、50を超えるセッションを催す。
3月4日（木）の12時45分から行われるセッション「【ライトニングトーク】BtoC企業3社が実践する「顧客主義」マーケティング」では、プロトコーポレーションの馬場大輔氏、USEN Media（USEN-NEXT GROUP）の長﨑卓史氏、ベネッセコーポレーションの上野淳次氏、Appier Japanの木村近義氏が登壇する。
グルメメディア「ヒトサラ」などを運営するUSEN Media、クルマ・ポータルサイト「グーネット」を運営するプロトコーポレーション、「たまひよ」「いぬのきもちねこのきもち」「サンキュ！」等を運営するベネッセコーポレーション。
本セッションでは、3社のマーケティング担当者がCX向上のために重視していることや実際の施策を、ライトニングトーク形式で語る。
B2C2B型モデル、B2CモデルにおけるCXに関心のある方にオススメのセッションだ。
【開催概要】
イベント名称：MarkeZine Day 2021 Spring
登壇セッション：【ライトニングトーク】BtoC企業3社が実践する「顧客主義」マーケティング
スピーカー：
株式会社プロトコーポレーション 馬場大輔
株式会社USEN Media（USEN-NEXT GROUP）メディアプロダクト・ゼネラルストラテジスト 長﨑卓史
株式会社ベネッセコーポレーション データマーケティング基盤開発・運用ストラテジスト 上野淳次
Appier Japan株式会社 Senior Director of Enterprise Sales 木村近義
日時：2021年3月4日（木）12:45～13:30
【関連記事】
・CX向上とLTV増加に欠かせない、ファーストパーティーデータの活用法とは？【参加無料】
・アイレップ、「CXチャットソリューション」を提供開始 カスタマーサポート事業のデジタル化を支援
・三菱地所らに学ぶ、CXの最前線／KARTE CX Conference 2021開催【参加無料】
・プレイドとJ-WAVE、「CX AWARD 2020」発表 YOASOBI・あつ森・カインズらが受賞
・博報堂DYHDとMESON、「GIBSON」を発表 物理的な距離を超え相互共有するCX体験を目指す