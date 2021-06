ジャガー、出光興産、Sansanら登壇／モビリティやDXの未来を語るイベント開催【参加無料】

スマートドライブは、2021年6月29日(火)・30日(水)の2日間にわたり「Mobility Transformation 2021」をオンラインで開催する。

MaaSやCASEの推進だけでなく、SDGsやDXへの取り組み、さらには新型コロナウイルスへの対応によっても移動の未来は変容・進化している。

3回目となる同イベントのテーマは「移動の進化への挑戦」。ジャガー・ランドローバー・ジャパンや出光興産などの自動車・エネルギー関連企業だけでなく、KDDIやSansanらDX推進企業も登壇し、業界の垣根を越えてモビリティの今と未来を語り合う。各業界のトッププレーヤーからDXのヒントを学ぶ機会として、参加してみてはいかがだろうか。

登壇者一覧

北川烈(スマートドライブ 代表取締役社長)

菅谷俊雄(スマートドライブ CSO)

丸井達郎(スマートドライブ マレーシア法人 ディレクター)

石野真吾(スマートドライブ 先進技術事業開発 ディレクター)

竹川隆司(zero to one 代表取締役CEO/スマートドライブ 非常勤監査役)

小泉進次郎(衆議院議員 環境大臣 気候変動担当、内閣府特命担当大臣)

志賀俊之(INCJ 代表取締役会長)

マグナスハンソン(ジャガー・ランドローバー・ジャパン 代表取締役社長)

熊瀧潤也(スズキ 次世代モビリティサービス本部 コネクテッド部長)

早坂淳(Wovn Technologies Solutions Division Sales Department Solution Consulting Section Head)

貝原一弘(エネゲート 理事・営業開発部長)

松本大志(Sansan Sansan事業部 SB営業部 マネジャー)

福谷奨吾(住友三井オートサービス モビリティソリューション推進部 グループマネージャー)

見坊東彦(ホンダモーターサイクルジャパン 営業部 法人販売課 東日本ブロック)

大江修平(パソナテック 全国本部執行役員)

建部信幸(パソナテック 全国本部ビジネスプロデューサー)

天羽伸二(東京ガス デジタルイノベーション戦略部 エネルギービジネスイノベーショングループ マネージャー)

多久俊平(東京ガス デジタルイノベーション戦略部 エネルギービジネスイノベーショングループ EV・モビリティチーム チームリーダー)

山口寛士(ヤマヒロ 代表取締役)

鏑木喜大(ロイヤリティ マーケティング IDマーケティング営業第三部 シニアマネージャー)

福地竹虎(出光興産 モビリティ戦略室 次長)

鈴木匠(Asia Assistance Network(M)Sdn Bhd CEO Malaysia)

渡邉健太郎(KDDI IoT営業推進部長)

山田啓太(KDDI 地方創生推進部 マネージャー)

青柳鎮(出光興産 モビリティ戦略室 企画担当者)

松下享平(ソラコム テクノロジー・エバンジェリスト)

宮崎良人(住友商事 Beyond Mobility事業部 部長)

藤田芳寛(コガソフトウェア モビリティサービス部部長代理)

【開催概要】

会期:2021年6月29日(火)・30日(水)

※2021年6月28日(月)に行われるセッションは「Mobility Transformation 2021」のプレイベントとして、カンファレンスサイト上で公開され、登録手続きなしで視聴可能。

費用:無料

参加方法:カンファレンスサイトより事前登録

視聴方法:事前登録の参加希望者にメールでURLを案内

