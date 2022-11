Shopify Japan、ストア構築とアプリ開発で高い実績をもつパートナー6社を表彰

Shopify Japanは、国内トップパフォーマーのShopifyパートナーを決めるアワード「Shopify Partner of the Year 2022-Japan」を発表した。

同賞は、Shopifyパートナーとして高い実績と評価を持つ企業に贈られるもの。今回はShopifyでストア構築を中心に行うAgency Partner部門と、Shopifyの機能となるアプリを中心に開発するアプリ開発パートナー部門が対象となった。

受賞企業一覧

各賞の概要、受賞企業および受賞理由は下記の通り。

Agency Partner部門 トランス・コスモス、TwoGate、アパレルウェブ

同部門では、Plus Partner of the Year賞にトランス・コスモス、Best Agency Partner of the Year賞にTwoGate、Retail Partner of the Year賞にアパレルウェブが選定された。

Plus Partner of the Year賞は大規模なリプレイスプロジェクトを遂行し、かつ高い技術力とシームレスなコマース体験を提供することで、Shopify Plusマーチャントの成長を後押し、事業者から評価を得たパートナーに贈られる。トランス・コスモスは多くの有名企業やブランドのEC構築や運用の支援を通して、マーチャントの事業拡大に貢献したことが評価された。

Best Agency Partner of the Year賞は、同サービスで多くの高品質なストア構築および高度な技術に基づいた開発力と包括的なサービスの提供を通して、多くのマーチャントのデジタル化と事業拡大に貢献したパートナーに贈られる。TwoGateは多数のマーチャントと連携し、高品質なストアを構築。特にエンターテインメント業界への普及に寄与し、多数のファンを抱えるマーチャントの事業成長に大きく貢献した。

Retail Partner of the Year賞は、Shopifyリテール部門における小売企業向け実店舗ソリューションの普及に貢献し、エコシステム構築に影響をもたらしたパートナーに贈られる。アパレルウェブは、マーチャントのサイトにてShopify POSの代表的な事例を構築。さらに、日本におけるShopify POSの認知拡大に貢献およびコミュニティの支援や情報発信が評価された。

App Developer部門 Appify Technologies、AnyReach、リワイアが受賞

同部門では、Shopify Plus App Developer of the Year賞にAppify Technologies、Fast-Growing App Developer of the Year賞にAnyReach、Ecosystem App Developer of the Year賞にリワイアが選定された。

Shopify Plus App Developer of the Year賞は、Shopify Plusの拡大に貢献したアプリ開発パートナーに贈られる。Appify Technologiesは、2021年リリースされたモバイルアプリ、および会員ロイヤリティを構築するためのアプリをアップグレードし、抽選販売や会員ランクによる差別化などの機能で、Shopify Plusのマーチャントからの要望に高い品質で応えたことが評価された。

Fast-Growing App Developer of the Year賞は、マーチャントのニーズを捉えたShopifyアプリの開発で、短期間で多くのインストール数を獲得し、マーチャントの成長を後押ししたアプリ開発パートナーに贈られる。AnyReachは、オンラインギフトのソリューションをShopifyアプリによって提供。気軽にオンラインで贈り物を行えるユーザー体験がマーチャント、その顧客両方に受け入れられた。

Ecosystem App Developer of the Year賞は、Shopifyパブリックアプリを開発し、コミュニティを通してパートナーやマーチャントを支援し、エコシステムの拡大に貢献したアプリ開発パートナーに贈られる。リワイアはポイント、アップセル、クロスセル用のアプリを提供。その開発で得た情報をソーシャルメディアやオウンドメディアで発信し、パートナーエコシステムの成長に寄与したことが評価された。