クラシコム×ミウラタクヤ商店、成長企業の共通点「コンテンツセントリック」とは？【参加無料】

コンテンツを軸に顧客とつながり続ける

ひとりECの「ミウラタクヤ商店」と、クラシコムが運営する「北欧、暮らしの道具店」。両社は事業規模も組織体制もまったく異なる一方で、「コンテンツセントリックに顧客とつながり、長期的な関係を構築する」という共通の方針を持ち、成長を続けています。

11日（木）15:20～15:50に行われるセッション「なぜ、あの会社は顧客と深く・長く、つながれるのか？「北欧、暮らしの道具店」と「ミウラタクヤ商店」に学ぶ、コンテンツセントリックに事業を伸ばし続けるための本質論」では、コンテンツセントリックとは何か？ なぜ、その姿勢を貫くのか？ ミウラタクヤ商店の三浦氏と、クラシコムの高山氏が語り合います。

顧客と真に長期的な関係を築き、持続可能な事業を育てたい方。短期的な指標に追われる日々に限界や疑問を感じている方。そして「セールスとブランディング、短期目標と長期目標、KPIとKGI」といった対立しがちな項目を統合し、LTV向上に結びつけたいと考えている方へのヒントとなるセッションです。

このセッションで学べること コンテンセントリックとは何か

コンテンツとコミュニケーションの関係

コンテンツセントリックを実践するためにまず行うこと

