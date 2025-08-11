AI検索でさらに対応範囲が拡大するWebマーケ、どう対応する？タイトーの事例に学ぶデータ活用【無料】

タイトー事例に見る、組織でのデータ活用

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

ここでは、編集部一押しのセッションをご紹介していきます。ぜひご参加いただき、マーケティングの「今」を網羅した知見や最新の事例、課題突破のヒントをご自身の業務にお役立てください！

Webサイトのマーケティングと運用には対応すべき要素が数多く存在し、生成AIからの流入対策GEO（生成エンジン最適化）など、その範囲は日々拡大しています。効率的かつ効果的なWebマーケティングをどう実現すべきか、頭を悩ませるマーケターもいるのではないでしょうか。

11日（木）14：35～15：05に行われる「ヒートマップからGEO（生成エンジン最適化）まで：タイトーの事例に学ぶ組織でのデータ活用」のセッションでは、Webマーケティングのデータ活用をテーマにユーザーローカル 佐々木氏が講演します。

本セッションでは、同社が提供するWebマーケティングツール「User Insight」の機能を効率的に活用し、成果を上げているタイトーの事例を紹介。組織で活用できるアクセス解析ツールとしてだけでなく、Web接客、SEO、生成AIへの対応までカバーできるUser Insightでいかに組織でのデータ活用を実現しているのかを解説します。

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

