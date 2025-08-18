生成AI時代に求められるWebサイトの役割は？データ基盤の考え方、データ計測・分析方法を解説【無料】

データ活用とAWS Clean Roomsの可能性

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

ここでは、編集部一押しのセッションをご紹介していきます。ぜひご参加いただき、マーケティングの「今」を網羅した知見や最新の事例、課題突破のヒントをご自身の業務にお役立てください！

生成AIの台頭により、顧客とのコミュニケーションやデータ活用のあり方が大きく変わろうとしています。このような時代において、Webサイトはどのような役割を担い、マーケターはどのようにデータと向き合うべきなのでしょうか。

11日（木）13：40～14：20に行われる「生成AI時代におけるWebサイトの役割とデータ活用、マーケティングデータ分析基盤としてのAWS Clean Roomsの活用例（仮）」のセッションでは、NRIネットコムの山田 輝明氏、時津 祐己氏、神崎 健太氏が登壇します。

本講演では、生成AI時代に求められるWebサイトの役割について、そもそも役割やKPIはどのように決めるべきか体系的な視点から解説。さらに、この新しい時代に対応するための重要なデータ基盤の考え方とデータの計測・分析方法にも触れます。

また、海外で活用が進み、日本でもデータ分析基盤として大きな可能性を秘めるAWSのソリューション「AWS Clean Rooms」を取り上げ、その具体的な活用例を通して、新たなアプローチを提案します。

このセッションで学べるポイント

生成AI時代のウェブサイトの役割、KPI、戦略

新しい時代に対応するための重要なデータ基盤の考え方とデータの計測・分析方法

マーケティング領域で可能性を秘める「AWS Clean Rooms」とは

登壇者

山田 輝明氏 [NRIネットコム株式会社 クラウドテクニカルセンター 副センター長 兼 営業DX推進担当]

時津 祐己氏 [NRIネットコム株式会社 Webデザイン事業部 Webプロデューサー / UXデザイナー]

神崎 健太氏 [NRIネットコム株式会社 DX推進部 課長代理]

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会（※参加無料・抽選 18：30～20：00予定）

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

