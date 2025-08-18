×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZineニュース

生成AI時代に求められるWebサイトの役割は？データ基盤の考え方、データ計測・分析方法を解説【無料】

データ活用とAWS Clean Roomsの可能性

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　ここでは、編集部一押しのセッションをご紹介していきます。ぜひご参加いただき、マーケティングの「今」を網羅した知見や最新の事例、課題突破のヒントをご自身の業務にお役立てください！

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録

　生成AIの台頭により、顧客とのコミュニケーションやデータ活用のあり方が大きく変わろうとしています。このような時代において、Webサイトはどのような役割を担い、マーケターはどのようにデータと向き合うべきなのでしょうか。

　11日（木）13：40～14：20に行われる「生成AI時代におけるWebサイトの役割とデータ活用、マーケティングデータ分析基盤としてのAWS Clean Roomsの活用例（仮）」のセッションでは、NRIネットコムの山田 輝明氏、時津 祐己氏、神崎 健太氏が登壇します。

　本講演では、生成AI時代に求められるWebサイトの役割について、そもそも役割やKPIはどのように決めるべきか体系的な視点から解説。さらに、この新しい時代に対応するための重要なデータ基盤の考え方とデータの計測・分析方法にも触れます。

　また、海外で活用が進み、日本でもデータ分析基盤として大きな可能性を秘めるAWSのソリューション「AWS Clean Rooms」を取り上げ、その具体的な活用例を通して、新たなアプローチを提案します。

このセッションで学べるポイント

  • 生成AI時代のウェブサイトの役割、KPI、戦略
  • 新しい時代に対応するための重要なデータ基盤の考え方とデータの計測・分析方法
  • マーケティング領域で可能性を秘める「AWS Clean Rooms」とは

登壇者

山田 輝明氏 [NRIネットコム株式会社 クラウドテクニカルセンター 副センター長 兼 営業DX推進担当]

時津 祐己氏 [NRIネットコム株式会社 Webデザイン事業部　Webプロデューサー / UXデザイナー]

神崎 健太氏 [NRIネットコム株式会社 DX推進部 課長代理]

※参加には事前登録が必要ですので、イベント公式HPから、お早めにご登録ください。

その他、データ活用関連のおすすめセッション

9月11日（木）14：35～15：05

ヒートマップからGEO（生成エンジン最適化）まで：タイトーの事例に学ぶ組織でのデータ活用

9月11日（木）11：55～12：25

その業務、エージェントマーケティングでここまで進化する ―AI時代のマーケターが担う“創造と対話”の新しい仕事―

公式タイムテーブルをチェックする
上記以外にもセッションを多数ご準備しています！公式タイムテーブルをチェック

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会（※参加無料・抽選 18：30～20：00予定）

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/18 12:15 https://markezine.jp/article/detail/49702

