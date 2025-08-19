×
連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZineニュース

AI時代における「新しいCX」創出とは？TOPPAN✕インテグレートが語る体験設計【参加無料】

「買いたい」と思う体験をどう作る？

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　ここでは、編集部一押しのセッションをご紹介していきます。ぜひご参加いただき、マーケティングの「今」を網羅した知見や最新の事例、課題突破のヒントをご自身の業務にお役立てください！

セッション詳細を確認＆参加登録
セッション詳細を確認＆参加登録

　情報が氾濫しモノが飽和する今、マーケティングの最適化を追求するのみではなかなか生活者に振り向いてもらえません。さらに、AIが台頭し、生活者の情報接触や購買行動に新たな波も来ています。「買いたい」と思ってもらい、さらに「買い続けてもらう」ために何が必要でしょうか？

　10日（水）10:55～11:35に行われる「AI時代における「新しいCX」創出とは？体験こそ最強のマーケティング！」のセッションでは、TOPPANの服部 憲氏とインテグレートの川又 大二郎氏が登壇。顧客とのあらゆる接点でいかに商品・サービスの価値を伝えていくのか、その体験設計方法についてお話します。

　「買いたい」と思ってもらい、さらに「買い続けてもらう」ためには、生活者に商品やサービスが提供する新しい価値に気づいてもらい、それを必要だと認識し、「買いたい」「買い続けたい」という動機を生み出す必要があります。

　動機を生み出すための戦略立案を得意とするインテグレートと、あらゆるチャネルでのCXデザイン・実装を得意とするTOPPANから新しい顧客体験の考え方と、その設計方法を学びませんか？

このセッションで学べるポイント

  • 商品やサービスがもつ価値を、顧客が求める形にどう変換していくか
  • オンラインとオフラインをハイブリッドでつなぐ顧客体験の設計法

登壇者

服部 憲氏 [TOPPAN株式会社 情報コミュニケーション事業本部 ビジネストランスフォーメーション事業部 エクスペリエンスデザイン第一本部 CXプランニング部長／CXプランナー]

川又 大二郎 [株式会社インテグレート 戦略コンサルティング事業本部 エクスペリエンスデザイン部]

※参加には事前登録が必要ですので、イベント公式HPから、お早めにご登録ください。

その他、CX関連のおすすめセッション

9月10日（水）13:40～14:20

会員証・予約・EC・販促キャンペーンまで！ LINEミニアプリで変わる、顧客体験の未来（仮）

9月10日（水）15:20～15:50

数値で読み解けない顧客の気持ちを知り、アプローチするには？ジュエリーへのときめき方をAI✕ペルソナで探る！

公式タイムテーブルをチェックする
上記以外にもセッションを多数ご準備しています！公式タイムテーブルをチェック

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会（※参加無料・抽選 18：30～20：00予定）

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

イベント公式サイトはこちら

この記事は参考になりましたか？

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/19 08:00 https://markezine.jp/article/detail/49711

