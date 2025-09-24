×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

キリンビール、3本目の柱となる新ブランド「グッドエール」発売へ　地域を支援するアクションも展開

　キリンビールは、「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ3本目の柱となる新ブランドとして、「キリングッドエール（以下、グッドエール）」を2025年10月7日より全国で発売する。

　グッドエールは「日本中に明るさをつないでいく」コンセプトの商品。飲んだ時から気持ちが満たされるおいしさを実現するため、素材や製法を一から検討し、「フルーティな味・香り」「後味の良さ」を両立した味わいに仕上げた。

「キリングッドエール」パッケージデザイン
「キリングッドエール」パッケージデザイン

　また、日本の未来を明るくすることを目的に、ブランドアクション「グッドエールJAPAN」を展開。同アクションでは「未来に向けて人と人とのつながりをつくり、日本各地の地域コミュニティを元気にする活動」を、47都道府県の自治体と連携し支援する。

　具体的には、売り上げの一部の寄付に加え、顧客は缶の裏に印字された二次元コードから専用サイトにアクセスし「エールコイン」を使って応援したい自治体を選び寄付することが可能に。専用サイト上では取り組みの寄付総額を確認できる他、各自治体に応援メッセージを投稿できる機能も提供する。加えて、同アクションへの参加証明書をSNSでシェアすることも可能となる。

【関連記事】
キリンホールディングス、生成AIツール「BuddyAI」を国内従業員に展開拡大へ　部門別特化目指す
キリンビール、AIコピーライターを活用し「淡麗プラチナダブル」の音声広告を制作
キリンビール、クラフトビールブランド「SPRING VALLEY」の大規模リブランディングを実施
第62回JAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクール　味の素やロート製薬、キリンビールなどが受賞
マーケターが選ぶ2024年の生成AIトピックス1位は「キリンビールのペルソナ活用」Freeasy調べ

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/24 07:00 https://markezine.jp/article/detail/49926

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  2. 2
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  3. 3
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  4. 4
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  5. 5
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック
  6. 6
    なぜ「メディキュット」がシニア市場へ？　着圧ソックスNo.1ブランドが仕掛ける「全世代攻略」の裏側
  7. 7
    注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【9/11～9/18】
  8. 8
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  9. 9
    終活にかかる総額は平均約503万円！シニア世代の嗜み「終活」市場の可能性を読み解く
  10. 10
    キーワードはNOTタイパ、ご自愛、開拓。変化する“映え”の最新トレンド
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  5. 5
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  6. 6
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”
  7. 7
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  8. 8
    AI時代に広告会社のクリエイターは何を担う？ AI化できない部分の鍛え方、一番大事なスタンスの持ち方
  9. 9
    ビームス流、顧客と“相思相愛”になるCRM　顧客の行動にマイルを付与する新制度の成果は？
  10. 10
    広告接触ユーザーの購入率9.6倍！明治「ザバス」のリテールメディア活用と「ARUTANA」の有用性