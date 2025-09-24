キリンビール、3本目の柱となる新ブランド「グッドエール」発売へ　地域を支援するアクションも展開

キリンビールは、「キリン一番搾り生ビール」「キリンビール 晴れ風」に次ぐ3本目の柱となる新ブランドとして、「キリングッドエール（以下、グッドエール）」を2025年10月7日より全国で発売する。

グッドエールは「日本中に明るさをつないでいく」コンセプトの商品。飲んだ時から気持ちが満たされるおいしさを実現するため、素材や製法を一から検討し、「フルーティな味・香り」「後味の良さ」を両立した味わいに仕上げた。

「キリングッドエール」パッケージデザイン

また、日本の未来を明るくすることを目的に、ブランドアクション「グッドエールJAPAN」を展開。同アクションでは「未来に向けて人と人とのつながりをつくり、日本各地の地域コミュニティを元気にする活動」を、47都道府県の自治体と連携し支援する。

具体的には、売り上げの一部の寄付に加え、顧客は缶の裏に印字された二次元コードから専用サイトにアクセスし「エールコイン」を使って応援したい自治体を選び寄付することが可能に。専用サイト上では取り組みの寄付総額を確認できる他、各自治体に応援メッセージを投稿できる機能も提供する。加えて、同アクションへの参加証明書をSNSでシェアすることも可能となる。

