×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

リテール特化の「MarkeZine Day」いよいよ明日開催！イベントの見どころは？

　MarkeZineは、明日11月11日にリテール領域に特化したマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」を開催します。本イベントは完全オフライン開催で、アーカイブ配信はありません。一部、追加入場枠も用意しておりますので、気になるセッションがある方は、ぜひご来場ください！

当日参加も可能、追加入場枠を用意しました！

　「MarkeZine Day 2025 Retail」では、追加入場枠を用意しております。以降で紹介するセッションも追加入場枠で聴講いただけますので、事前登録を逃してしまった方は、追加入場枠をご利用ください。

※追加入場枠でお申込みいただいた方は、「事前登録者が入室した後に」セッション会場へご案内となります。立ち見となる可能性もございます。

※追加入場枠はイベント全体への申し込みとなります。

イベント詳細はこちら

【特別講演】西口一希氏が考える「良い売上、悪い売上」

　イベントオープニングでは、マーケターが知っておくべき「売上」の考え方をテーマに西口一希氏が特別講演。2025年10月刊行の書籍『良い売上、悪い売上』（翔泳社）の内容を踏まえ、2種類の「売上」の概念と、マーケティング活動を通して「良い売上」を実現する上で持っておくべき視点や重要指標などを解説します。

詳細、申し込みはこちら

このセッションで学べるポイント

・良い売上（継続的に利益に貢献する売上）と、悪い売上（利益に貢献しない一過性の売上）の考え方

・利益ベースで中長期的にビジネスを考える視点

・良い売上を積み上げるための最重要指標とは？

無印良品のアプリ全面リニューアルの裏側

　14:35～15:05に実施するセッションには、良品計画で「MUJIアプリ」「MUJI GOOD PROGRAM」のプロジェクトリーダーを務める水野寛氏が登壇。2025年9月に実施された、無印良品公式アプリの大幅リニューアルの裏側を語ります。

　どのような目的、狙いでリニューアルを行ったのか？　設計時のポイントも紹介いただきます。

詳細、申し込みはこちら

このセッションで学べるポイント

・無印良品のアプリ／会員プログラム大幅リニューアルの裏側

・日常的に開かれるモバイルアプリを設計するためのポイント

リテールメディア活用を、メーカー×リテーラーで語る

　MarkeZine Day 2025 Retailで最もホットなテーマは、やはり「リテールメディア」です。イベントではリテールメディアを扱うセッションが複数ありますが、中でも注目なのがこのセッション。

　サントリーと東急ストアが登壇し、メーカーとリテーラーそれぞれの立場から「リテールメディアの課題や活用方法」をディスカッションします。

詳細、申し込みはこちら

このセッションで学べるポイント

・リテールメディアを「効果的に活用するために」必要なこと

・組織横断での予算調整や効果測定の難しさなど、壁を乗り越えるためのポイント

【開催概要】
イベント名称：MarkeZine Day 2025 Retail
日時：11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始／18:10最終受付）
会場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター（東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B2出口 直結／JR総武線・中央線「御茶ノ水」駅　聖橋口 徒歩1分）
参加費：無料（事前登録制）

イベント詳細、申し込みはこちら

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/10 12:00 https://markezine.jp/article/detail/50150

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  2. 2
    KDDIが進める「データマーケティングの内製化」に学ぶ、事業会社×支援会社のパートナーシップの在り方
  3. 3
    AI時代の「顧客を連れてくる」体験設計とは？「顧客を待つ」BtoBマーケティングからの転換のすすめ
  4. 4
    ブランドは顧客の「エージェント」へ。細田高広氏が語るAI時代のブランド設計5つの新常識
  5. 5
    リクルートから3畳半の生活。逆境を越え、Nateeの代表取締役CEOになった大江祐介さんのキャリア
  6. 6
    【第2回】ブランドの記憶資産と売上の関係とは？「利益を創る」優れたブランドマネジメントの視点
  7. 7
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”
  8. 8
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  9. 9
    なぜ「コミックシーモア」がDAZNで広告効果を出し続けるのか？『スポーツFandom』の意外な可能性
  10. 10
    行動データでは見えない顧客の「本音」を引き出す！Algoageが提唱するチャットマーケティングの全貌
  1. 1
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  2. 2
    平日夜間の試合を満員にできるのはなぜ？川崎フロンターレから学ぶ「組織横断でやりきる力」
  3. 3
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  4. 4
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  5. 5
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  6. 6
    「BOSS」「なっちゃん」の仕掛け人、元サントリー北川氏はなぜPR会社へ？語る「企業価値向上」の本質
  7. 7
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  8. 8
    DMのCV率が20％向上！再春館製薬所がGROWTH VERSEと挑む、顧客起点のAI活用
  9. 9
    結果も出す、遊びも忘れない、だから広告は面白い。広告ウヒョー！と三浦崇宏が選ぶ25上半期のベスト広告
  10. 10
    AI検索時代、SEOは終わるのか？変わりゆく検索体験に対応する「GEO」の本質と最前線