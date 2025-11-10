リテール特化の「MarkeZine Day」いよいよ明日開催！イベントの見どころは？

当日参加も可能、追加入場枠を用意しました！
【特別講演】西口一希氏が考える「良い売上、悪い売上」
イベントオープニングでは、マーケターが知っておくべき「売上」の考え方をテーマに西口一希氏が特別講演。2025年10月刊行の書籍『良い売上、悪い売上』（翔泳社）の内容を踏まえ、2種類の「売上」の概念と、マーケティング活動を通して「良い売上」を実現する上で持っておくべき視点や重要指標などを解説します。
このセッションで学べるポイント
・良い売上（継続的に利益に貢献する売上）と、悪い売上（利益に貢献しない一過性の売上）の考え方
・利益ベースで中長期的にビジネスを考える視点
・良い売上を積み上げるための最重要指標とは？
無印良品のアプリ全面リニューアルの裏側
14:35～15:05に実施するセッションには、良品計画で「MUJIアプリ」「MUJI GOOD PROGRAM」のプロジェクトリーダーを務める水野寛氏が登壇。2025年9月に実施された、無印良品公式アプリの大幅リニューアルの裏側を語ります。
どのような目的、狙いでリニューアルを行ったのか？ 設計時のポイントも紹介いただきます。
このセッションで学べるポイント
・無印良品のアプリ／会員プログラム大幅リニューアルの裏側
・日常的に開かれるモバイルアプリを設計するためのポイント
リテールメディア活用を、メーカー×リテーラーで語る
MarkeZine Day 2025 Retailで最もホットなテーマは、やはり「リテールメディア」です。イベントではリテールメディアを扱うセッションが複数ありますが、中でも注目なのがこのセッション。
サントリーと東急ストアが登壇し、メーカーとリテーラーそれぞれの立場から「リテールメディアの課題や活用方法」をディスカッションします。
このセッションで学べるポイント
・リテールメディアを「効果的に活用するために」必要なこと
・組織横断での予算調整や効果測定の難しさなど、壁を乗り越えるためのポイント
イベント名称：MarkeZine Day 2025 Retail
日時：11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始／18:10最終受付）
会場:御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
