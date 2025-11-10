リテール特化の「MarkeZine Day」いよいよ明日開催！イベントの見どころは？

MarkeZineは、明日11月11日にリテール領域に特化したマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」を開催します。本イベントは完全オフライン開催で、アーカイブ配信はありません。一部、追加入場枠も用意しておりますので、気になるセッションがある方は、ぜひご来場ください！

【特別講演】西口一希氏が考える「良い売上、悪い売上」

イベントオープニングでは、マーケターが知っておくべき「売上」の考え方をテーマに西口一希氏が特別講演。2025年10月刊行の書籍『良い売上、悪い売上』（翔泳社）の内容を踏まえ、2種類の「売上」の概念と、マーケティング活動を通して「良い売上」を実現する上で持っておくべき視点や重要指標などを解説します。

このセッションで学べるポイント ・良い売上（継続的に利益に貢献する売上）と、悪い売上（利益に貢献しない一過性の売上）の考え方 ・利益ベースで中長期的にビジネスを考える視点 ・良い売上を積み上げるための最重要指標とは？

無印良品のアプリ全面リニューアルの裏側

14:35～15:05に実施するセッションには、良品計画で「MUJIアプリ」「MUJI GOOD PROGRAM」のプロジェクトリーダーを務める水野寛氏が登壇。2025年9月に実施された、無印良品公式アプリの大幅リニューアルの裏側を語ります。

どのような目的、狙いでリニューアルを行ったのか？ 設計時のポイントも紹介いただきます。

このセッションで学べるポイント ・無印良品のアプリ／会員プログラム大幅リニューアルの裏側 ・日常的に開かれるモバイルアプリを設計するためのポイント

リテールメディア活用を、メーカー×リテーラーで語る

MarkeZine Day 2025 Retailで最もホットなテーマは、やはり「リテールメディア」です。イベントではリテールメディアを扱うセッションが複数ありますが、中でも注目なのがこのセッション。

サントリーと東急ストアが登壇し、メーカーとリテーラーそれぞれの立場から「リテールメディアの課題や活用方法」をディスカッションします。

このセッションで学べるポイント ・リテールメディアを「効果的に活用するために」必要なこと ・組織横断での予算調整や効果測定の難しさなど、壁を乗り越えるためのポイント