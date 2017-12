Advertising Week New York 2017でGoogleは何を語ったのか？

アメリカ広告・マーケティングビジネスの中心地でもあるニューヨークで、今年9月に「Advertising Week NewYork (以下、AWNewYork)」が開催されました。マンハッタンの中心地“タイムズスクエア”を囲む複数の会場で、メインステージでのセッションに加えて、実に16ものトラック(テーマ)で4日間にわたってプレゼンや議論が繰り広げられました。その中から、Googleが提供していたセッションや、同社がスピーカーとして登壇したセッションを中心に、“AWNewYorkでGoogleは何を語ったのか?“という視点から、同カンファレンスで私が得た気づきを紹介したいと思います。

GoogleはAWNewYorkのゴールドスポンサーであり、今回もメインステージの主要セッションを提供しています。今回のAWNewYorkにおいてGoogleの各セッションに一貫して共通に流れていたテーマは「The Age Of Assistance」でした。紹介する4つのセッション以外のセッションにおいても、登壇した各Googler達のそのコメントの端々において「The Age Of Assistance」というセンテンスが織り込まれていました。

モバイルファーストは既に当たり前、音声デバイスやウェアラブル、AR技術など、今後想定される顧客とのあらゆる“接点“を見据えたときに、このセンテンスの込められたGoogleの意思や具体的な取り組みは何なのでしょうか? 各セッションを紐解くことで、そのヒントが見えてくるかもしれません。

本稿で紹介する4つのセッション

1、「Video Advertising in the Age of Assistance」

GoogleのVice PresidentであるTara Walpert Levy氏が、動画広告(YouTube)がもたらす本質的な効果について、事例を含めて紹介するセッションです。

2、「Marketing in the Age of Assistance」

米GoogleのプレジデントであるAllan Thygesen氏が、Unilever社のCMO Keith Weed氏を迎え、これからのマーケティングについて語るトークセッション。Uniliver社のデジタルを活用したブランドマーケティングの取り組みやプラットフォーマーとしてのGoogleの取り組みなどが語られます。

3、「The Future of Commerce」

GoogleのAdWordsをはじめとする広告プロダクトのTOPも務めるSridhar Ramaswamy氏が登壇するパネルディスカッション。アメリカを中心とした世界最大のスーパーマーケットチェーンであるWalmart社との先進的な取り組みをWalmart eCommerce U.S. CEOのMarc Lore氏と共に語ります。今、話題の音声型サービスを使った次世代コマースについて、その取り組みと未来とは?

4、「How the Biggest Global Platforms do Marketing Analytics」

Google アナリティクスのプロダクトマネージャーも務めるBabak Pahlavan氏が登壇するパネルディスカッション。FacebookやPinterestからの登壇者も交え、各プラットフォームおける計測と分析についての取り組みや課題が共有されました。