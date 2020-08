欲求の充足は二の次に？　楽天インサイトがコロナがもたらした価値観の変化を調査

楽天インサイトは、「新型コロナウイルス影響下における『人生価値観』の変化・生活意識に関する調査」を発表した。以下、一部内容を紹介する。

同調査では、生活者が「どのような人生を歩みたいのか」という価値観(人生価値観)が新型コロナウイルス拡大前後で変化しているのか否か、またその価値観の違いにより、新型コロナウイルスに対する意識や生活意識にどのような差異があるかを分析。「人生価値観」の測定には、楽天インサイトが開発した人生価値観セグメント「RLV(R-Life Value)」(※)が用いられている。

※ アンケートの回答結果を基に、生活者それぞれを全部で9つからなる「人生価値観」に分類するセグメンテーション手法。9つの「人生価値観」は、米国マーケティングサイエンス学会(Marketing Science Institute)にて提唱されたメソッド「A Multi-Item Adaptation to the List of Values(MILOV)*」をベ-スに楽天インサイトが開発した。

