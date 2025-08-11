×
連載記事

注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキング

注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【7/31～8/7】

　毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年7月31日～8月7日までの人気ランキングを発表します。

順位 タイトル
1
2 博報堂ＤＹグループ、事業現場の社員が経営層のAIメンターとなる「AIメンタリング」制度を導入
3 LINEリサーチ、Z世代流行調査を発表　「ポケポケ」が3期連続1位「ちいかわ」が2位に急上昇
4 Similarweb、生成AI時代に対応した新たなWeb分析機能を提供
5 電通、個人視聴データを活用した放送局ダッシュボード「Rasta!」を開発
6 電通デジタル、広告制作を効率化する「∞AI Ads」をアップデート　3つの特化エージェントを搭載
7 博報堂プロダクツ、生成AI活用の多言語クリエイティブ支援「KOTOBATON」提供
8 toridori、インフルエンサーが作成した投稿を広告素材として二次利用できる「PostAds」提供
9 True DataとSMN、デジタルマーケティングサービスと広告用購買データの連携を開始
10 プレイド、コンバージョン課題を可視化するAIアナリティクス「Wicle」正式版を提供

　今回は、博報堂による15～74歳女性の「ルッキズム」に関する調査が1位に。続いて2位は、博報堂ＤＹグループが、事業現場の社員が経営層のAIメンターとなる「AIメンタリング」制度を導入したニュース。3位には、LINEリサーチによるZ世代の流行調査がランクインしました。

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/11 07:00

