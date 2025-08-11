今回は、博報堂による15～74歳女性の「ルッキズム」に関する調査が1位に。続いて2位は、博報堂ＤＹグループが、事業現場の社員が経営層のAIメンターとなる「AIメンタリング」制度を導入したニュース。3位には、LINEリサーチによるZ世代の流行調査がランクインしました。
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【7/31～8/7】
毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年7月31日～8月7日までの人気ランキングを発表します。
MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）
デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。
