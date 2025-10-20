今回は、カルビーと亀田製菓が協働プロジェクトを実施し、コラボ商品を発売したニュースが1位にランクイン。続いて2位は、2025年スポーツ人気調査で唯一野球の人気が上昇したニュース。3位には、The Trade Deskとロイヤリティ マーケティングがPontaデータ活用で協業したニュースが入りました。
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【10/9～10/16】
毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年10月9日～10月16日までの人気ランキングを発表します。
MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）
デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。
