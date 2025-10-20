×
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【10/9～10/16】

　毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年10月9日～10月16日までの人気ランキングを発表します。

順位 タイトル
1 カルビーと亀田製菓が協働プロジェクト　「カルビーポテトチップス」「ハッピーターン」のコラボ商品を発売
2 2025年スポーツ人気調査、唯一野球が人気上昇　阪神ファンが14.9％増
3 The Trade Deskとロイヤリティ マーケティングがPontaデータ活用で協業
4 西口一希氏の新著『良い売上、悪い売上』が発売、売上至上主義のマーケティングから利益重視に転換するには
5 ミンテル、2026年世界消費者トレンド予測を発表「アンチアルゴリズム」「若さの新定義」「愛情の欠如」
6 電通デジタル、Google CloudとSalesforce活用の統合支援を行う専門チームを新設
7 Hakuhodo DY ONEら3社、AI時代のWeb戦略を一気通貫で支援するコンソーシアムを発足
8 国内外のリテールメディアの最新動向を杉原剛氏が解説！「自社に適した選択肢」を考えてみませんか？
9 Dotdigital、日本市場での本格事業展開を開始　日本企業向けにプラットフォームも改善
10 グロースＸ、西口一希氏が提供する学習プログラムの提供を開始　顧客起点マーケティングの組織定着を支援

　今回は、カルビーと亀田製菓が協働プロジェクトを実施し、コラボ商品を発売したニュースが1位にランクイン。続いて2位は、2025年スポーツ人気調査で唯一野球の人気が上昇したニュース。3位には、The Trade Deskとロイヤリティ マーケティングがPontaデータ活用で協業したニュースが入りました。

