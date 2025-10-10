国内外のリテールメディアの最新動向を杉原剛氏が解説！「自社に適した選択肢」を考えてみませんか？

11月11日開催！「MarkeZine Day」セッション情報

ドラスティックに変動しているリテール領域の「今」を捉え、次の時代につなげていく一手を考えるマーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Retail」が、11月11日（火）に開催！ 場所は、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターです。

本記事では、編集部一押しのセッションをご紹介します。

日本特有の傾向と対策も、海外最新情報もご紹介します

リテールメディア活用は日本においても先行企業によるトライアルが進み、日本特有の課題が見えてきました。

12:45～13:25に行われるセッション「リテールメディア活用の現在地と最新動向」では、国内外のリテールメディア・広告プラットフォーマー動向に詳しいアタラ株式会社の杉原剛氏が登壇。リテールメディア市場の現況や、日本特有の課題とその解決についての現在地を解説します。さらに、杉原氏が参加した海外カンファレンスの情報もご共有予定です。

本セッションを通して国内外のリテールメディア活用の今を俯瞰・整理することで、 「リテールメディアとは何か」「どのような活用ができるか？」という疑問をクリアにし、自社にとって適切な選択を考えるヒントをご提供します。

MarkeZine Day 2025 Retail開催概要

・日時：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

・場所：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

