今回のニュースランキングでは、電通シニアラボによる令和シニア・プレシニアの「モテたい」意識調査が1位にランクインしました。2位はサイバーエージェントがメーカー向けマーケティングツール「AI POS for Brand」を提供開始したニュース、3位は10月の食品値上げが3,024品目に上り、特に酒類・飲料が多いという話題が続きました。
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【10/2～10/9】
毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年10月2日～10月9日までの人気ランキングを発表します。
