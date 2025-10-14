×
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキング

注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【10/2～10/9】

　毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年10月2日～10月9日までの人気ランキングを発表します。

  • Page 1
順位 タイトル
1 「モテたい」と考える男性は53.1％、女性は25.9％　電通シニアラボ、令和シニア・プレシニアを調査
2 サイバーエージェント、メーカー向けマーケティングツール「AI POS for Brand」を提供
3 食品値上げ10月は3,024品目　酒類・飲料が最多、調味料・加工食品も値上げ続く
4 日本コカ・コーラ、日本ハムや堀江貴文氏が登壇！ad:tech tokyo 2025が10/22～開催
5 三井住友カード、CCCMKHDを子会社化　Vポイント事業強化へ
6 GAテクノロジーズ、都道府県別の投資意識調査2025を発表　物価高でも資産形成意欲が継続
7 グランプリは「寝落ち配信」　「TikTok Ad Awards 2025 Japan」受賞作を発表
8 電通、「Marketing For Growth With 新商品・サービス開発」を提供開始
9 好きなファッションブランド、「ユニクロ」が全年代で1位に【ロイヤリティ マーケティング調査】
10 メルカリ、越境取引事業の新戦略を発表　世界共通アプリ「グローバルアプリ」の提供を開始

　今回のニュースランキングでは、電通シニアラボによる令和シニア・プレシニアの「モテたい」意識調査が1位にランクインしました。2位はサイバーエージェントがメーカー向けマーケティングツール「AI POS for Brand」を提供開始したニュース、3位は10月の食品値上げが3,024品目に上り、特に酒類・飲料が多いという話題が続きました。

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/14 06:30

