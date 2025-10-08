日本コカ・コーラ、日本ハムや堀江貴文氏が登壇！ad:tech tokyo 2025が10/22～開催

Comexposium Japan（コムエクスポジアム・ジャパン）は、マーケティングの国際カンファレンス「ad:tech tokyo 2025」を2025年10月22日（水）から24日（金）まで、東京ミッドタウン＆ザ・リッツ・カールトン東京で開催する。

17回目を迎える同イベントでは、23日（木）10：50～11：30の基調講演「顧客創造のいま」に、日本コカ・コーラ 今西周氏、富士フイルムホールディングス 堀切和久氏、電通の小宮広高氏と深田欧介氏、dentsu Japan 小布施典孝氏が登壇。インテグレーションの最前線を走り続ける日本コカ・コーラと、グループ全体のデザインとブランドの変革を推進する富士フイルムホールディングスに「顧客創造のいま」を聞く。

また、23日（木）12：30～13：10の基調講演「マーケター・オブ・ザ・イヤー2025 審査員と語る『マーケティングの未来に必要な力』」には、日本ハム 岡村香里氏と加藤雄太氏、早稲田大学大学院 早稲田大学ビジネススクール 入山章栄氏、クー・マーケティング・カンパニー 音部大輔氏、かげこうじ事務所 鹿毛康司氏、Preferred Networks 富永朋信氏、MICHI 北原規稚子氏、そしてComexposium Japanの古市優子氏が登場。「マーケター・オブ・ザ・イヤー」の受賞者と審査員で、時代の変化を先取りしマーケティング課題にどう挑むか語り合う。

また、24日（金）10：00～10：40の基調講演「未来を動かす資本とアイデア──投資家と起業家が語るマーケティング」には、SNS media&consulting 堀江貴文氏と、レオス・キャピタルワークス 藤野英人氏が、投資家と起業家目線でマーケティングの在り方を議論。資本と創造の視点をつなぎ、マーケターに必要なこれからの成長戦略を提示する。

この他にも、味の素や花王、パナソニック コネクト、ニューバランスジャパンをはじめ、様々な企業から220名以上のスピーカーが登壇予定だ。各業界の最前線で活躍するトップマーケターから知見を得たい方に、おすすめのイベントとなっている。

