×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

LINE、「ウォレットタブ」を2026年2月頃より「ミニアプリタブ」に刷新　アクセスをよりスムーズに

　LINEヤフーは、LINEの「ウォレットタブ」を、2026年2月頃から「ミニアプリタブ」として刷新すると発表した。LINEミニアプリは、店舗や企業がLINE上で自社サービスを提供できるアプリプラットフォームだ。

　新設するミニアプリタブでは、ユーザーがよく使うミニアプリや利用履歴が表示され、カテゴリー別のおすすめ枠やキャンペーンバナー枠も設置される。また、ユーザーはお気に入りのミニアプリを登録することが可能となり、特集欄の新設やおすすめ欄の強化によってより多くのミニアプリを発見することが可能に。これにより、探す・見つける・繰り返すという一連の体験をLINE内で完結できる。

　なお、ウォレットタブのサービスは、これまで通りミニアプリタブからも利用可能だ。

【関連記事】
LINEヤフー、LINE公式アカウントにおいて新たに「ビジネスプロフィール」を提供開始
「LINE広告」と「Yahoo!広告 ディスプレイ広告（運用型・予約型）」が統合、2026年春予定
「割引率明示」が最も購買意欲を喚起、「有名人使用」は逆効果に【LINEリサーチ調査】
リテールメディアソリューション「Urumo Ads」、LINE広告の購買検証機能を強化
スマホのみでネット利用53％で最多維持、10～50代は95％以上がスマホ利用【LINEヤフー調査】

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/20 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50180

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    常識を覆す。画面占有率50％超でも嫌われない『High Impact広告』のカラクリと成果 NEW
  2. 2
    成果を出す「企業ブランディング」の実行戦略：KPI設定、広告効果、PDCAの「3つの壁」を乗り越える NEW
  3. 3
    生成AI時代にアドテック東京で感じたこと【江端浩人氏寄稿】 NEW
  4. 4
    初回即完、2回目は売上2.5倍！UHA味覚糖「グミの日」施策に学ぶ「TikTok Shop」活用術 NEW
  5. 5
    なぜ、AI企業がカフェを開くのか？ Anthropic・Cursorが仕掛ける“リアル体験”の戦略
  6. 6
    X起点の共感型動画で売上も好調！サントリーの会話を生む「反応設計」とは
  7. 7
    イメディオ導入で商談化率1.4倍！パーソルテンプスタッフのマーケ組織が"決まる商談"を生み出す秘訣 NEW
  8. 8
    企業に透明性が求められ「共感」が資産になる時代、企業はUGC（口コミ）とどう向き合うべきか？ NEW
  9. 9
    行動データでは見えない顧客の「本音」を引き出す！Algoageが提唱するチャットマーケティングの全貌
  10. 10
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  1. 1
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  2. 2
    DMのCV率が20％向上！再春館製薬所がGROWTH VERSEと挑む、顧客起点のAI活用
  3. 3
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  4. 4
    「BOSS」「なっちゃん」の仕掛け人、元サントリー北川氏はなぜPR会社へ？語る「企業価値向上」の本質
  5. 5
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  6. 6
    AI検索時代、SEOは終わるのか？変わりゆく検索体験に対応する「GEO」の本質と最前線
  7. 7
    結果も出す、遊びも忘れない、だから広告は面白い。広告ウヒョー！と三浦崇宏が選ぶ25上半期のベスト広告
  8. 8
    Z世代の関心を集めた広告インサイトを分析　「起用タレントギャップ」「疑似体験」「SNS起点広告」が鍵
  9. 9
    リクルートから3畳半の生活。逆境を越え、Nateeの代表取締役CEOになった大江祐介さんのキャリア
  10. 10
    Web施策に限界を感じたBtoBマーケターが選んだ「テレ東広告」　認知拡大を目指した、その成果に迫る