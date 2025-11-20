LINE、「ウォレットタブ」を2026年2月頃より「ミニアプリタブ」に刷新　アクセスをよりスムーズに

LINEヤフーは、LINEの「ウォレットタブ」を、2026年2月頃から「ミニアプリタブ」として刷新すると発表した。LINEミニアプリは、店舗や企業がLINE上で自社サービスを提供できるアプリプラットフォームだ。

新設するミニアプリタブでは、ユーザーがよく使うミニアプリや利用履歴が表示され、カテゴリー別のおすすめ枠やキャンペーンバナー枠も設置される。また、ユーザーはお気に入りのミニアプリを登録することが可能となり、特集欄の新設やおすすめ欄の強化によってより多くのミニアプリを発見することが可能に。これにより、探す・見つける・繰り返すという一連の体験をLINE内で完結できる。

なお、ウォレットタブのサービスは、これまで通りミニアプリタブからも利用可能だ。

