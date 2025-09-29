リテールメディアソリューション「Urumo Ads」、LINE広告の購買検証機能を強化

リテールメディア事業を展開するフェズは、リテールメディアソリューション「Urumo Ads（ウルモ アズ）」において、LINEの広告面への配信時の購買検証機能を強化した。

「Urumo Ads」は、約1億ID分のID-POSデータをもとに購買データや店頭データ、バイヤー施策データ、販促データなどを管理・分析する「Urumo」を基盤としたリテールメディアソリューション。今回の機能強化により、Yahoo!広告 ディスプレイ広告を活用してLINEの広告面へ広告を配信した際の購買検証において、広告配信群と非配信群による比較検証に留まらず、広告接触者と非接触者による比較検証が可能となった。

また、興味関心・購買意向といったオーディエンス属性や、性別・年齢指定による配信においても、購買検証機能を活用できる。

