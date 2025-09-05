リワード提供型リテールメディア「トクスルビジョン」、デニーズの一部店舗に導入開始

LMIグループは、リワード提供型リテールメディア「トクスルビジョン」を、ファミリーレストラン「デニーズ」の一部店舗において順次導入することを発表した。

トクスルビジョンは消費者にリワードを提供するリテールメディアだ。今回の導入により、店舗利用者は店内やデニーズアプリからキャンペーンページにアクセスし、アンケート回答や動画視聴などのアクションを実施することで「デニーズ専用QUOカードPay」などのリワードを獲得できる。

キャンペーンバナー例

キャンペーンページへのアクセスは、店舗内テーブルに設置されたステッカーやレシートに記載されたQRコード、またはデニーズ公式アプリの専用バナーから可能。これにより、店舗利用者は特典を受けながら食事を楽しめる店舗体験を得られる。また広告主はデニーズの来店層にリーチでき、広告効果の可視化も可能となる。

なお2025年9月導入予定の店舗は、デニーズ大宮宮原店・横浜樽町店・東越谷店・横浜日野店・梶ヶ谷店・エミオ田無店・三軒茶屋店・大泉学園駅前店・西浦和店・秦野渋沢店・錦綾町店・長居公園店・福島西口店・郡山西ノ内店を予定している。

