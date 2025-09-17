スマホのみでネット利用53％で最多維持、10～50代は95％以上がスマホ利用【LINEヤフー調査】

LINEヤフーは2025年9月11日、2025年上期（4月）のインターネット利用環境に関する調査結果を発表した。本調査は2016年から半期ごとに実施されており、今回も国内のインターネット利用動向が示されている。

「スマホのみ」利用が最多、変わらず

15～79歳全体の利用環境を見ると、「スマホのみ」でインターネットを利用する割合が53％と引き続き最多であった。「スマホとPCの併用者」は38％、「PCのみ」の利用者は1％だった。スマートフォンの存在感は年々高まり、日常的なネット利用の中心端末になっている。

男女・年代別で異なる利用スタイル

男女別に見ると、女性の「スマホのみ」利用者は60％以上と高い割合を維持している。一方で男性は、「スマホのみ」利用者と「スマホとPC併用者」の割合が拮抗しており、男女間で利用スタイルに違いが見られた。直近3年間でこれらの割合に大きな変化はなく、利用習慣が定着していることがうかがえる。

クリックすると拡大します

10～50代は95％以上がスマホ利用

年代別では、10～50代の「スマホ」でのインターネット利用が95％以上となり、高い水準を維持している。一方、60代以降のシニア層でもスマホ利用が増加傾向にあり、特に70代でその伸び率が顕著であった。幅広い年代にスマートフォンが浸透している実態が浮き彫りとなった。

クリックすると拡大します

調査概要

調査方法：調査員による個別訪問留置調査

調査地区：全国

調査対象者：15～79歳の男女

サンプル数：1,192

調査期間：2025年4月

【関連記事】

・日常的なインターネット利用環境「スマホのみ」が増加傾向、女性は過去最高に【LINEヤフー調査】

・インターネットの利用環境、「スマホのみ」が全体で55％／女性は65％と高い傾向【LINEヤフー調査】

・インターネットサービスの利用時間シェア、YouTubeが約4割を占める／ニールセン デジタル調査

・インターネットの検索行動、YouTube利用が増加／複数回検索する人は約半数に減少【ナイル調査】

・インターネット広告の内容を読む人は約3割／不快に感じるのは「消せない広告」【マイボイスコム調査】