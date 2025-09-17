×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

スマホのみでネット利用53％で最多維持、10～50代は95％以上がスマホ利用【LINEヤフー調査】

　LINEヤフーは2025年9月11日、2025年上期（4月）のインターネット利用環境に関する調査結果を発表した。本調査は2016年から半期ごとに実施されており、今回も国内のインターネット利用動向が示されている。

「スマホのみ」利用が最多、変わらず

　15～79歳全体の利用環境を見ると、「スマホのみ」でインターネットを利用する割合が53％と引き続き最多であった。「スマホとPCの併用者」は38％、「PCのみ」の利用者は1％だった。スマートフォンの存在感は年々高まり、日常的なネット利用の中心端末になっている。

男女・年代別で異なる利用スタイル

　男女別に見ると、女性の「スマホのみ」利用者は60％以上と高い割合を維持している。一方で男性は、「スマホのみ」利用者と「スマホとPC併用者」の割合が拮抗しており、男女間で利用スタイルに違いが見られた。直近3年間でこれらの割合に大きな変化はなく、利用習慣が定着していることがうかがえる。

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

10～50代は95％以上がスマホ利用

　年代別では、10～50代の「スマホ」でのインターネット利用が95％以上となり、高い水準を維持している。一方、60代以降のシニア層でもスマホ利用が増加傾向にあり、特に70代でその伸び率が顕著であった。幅広い年代にスマートフォンが浸透している実態が浮き彫りとなった。

画像を説明するテキストなくても可
クリックすると拡大します

調査概要

調査方法：調査員による個別訪問留置調査
調査地区：全国
調査対象者：15～79歳の男女
サンプル数：1,192
調査期間：2025年4月

【関連記事】
日常的なインターネット利用環境「スマホのみ」が増加傾向、女性は過去最高に【LINEヤフー調査】
インターネットの利用環境、「スマホのみ」が全体で55％／女性は65％と高い傾向【LINEヤフー調査】
インターネットサービスの利用時間シェア、YouTubeが約4割を占める／ニールセン デジタル調査
インターネットの検索行動、YouTube利用が増加／複数回検索する人は約半数に減少【ナイル調査】
インターネット広告の内容を読む人は約3割／不快に感じるのは「消せない広告」【マイボイスコム調査】

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/17 09:15 https://markezine.jp/article/detail/49870

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン” NEW
  2. 2
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  3. 3
    広告接触ユーザーの購入率9.6倍！明治「ザバス」のリテールメディア活用と「ARUTANA」の有用性
  4. 4
    この猛暑に企業は何ができる？花王主催の「原宿－3℃はじめました。プロジェクト」に学ぶ“共創”の意義 NEW
  5. 5
    FC東京に学ぶ「背伸び」のブランド戦略、「東京らしさ」で熱狂を創るには？
  6. 6
    データ活用で「営業のPDCA」を確実に──日立ソリューションズがLBC×SFAで実現した営業変革 NEW
  7. 7
    アシックス・甲田氏と経営学者・楠木氏が語る、グローバル展開を目指す日本企業のためのブランド論
  8. 8
    エンタメ性重視で動画総再生数5億回突破。大丸松坂屋百貨店が自社の運用ノウハウを伝えるSNSマーケ支援
  9. 9
    AIはコンテンツマーケターのロボットスーツ。歴20年超の中山氏×ツール開発者で語る生成AI時代の戦略
  10. 10
    Z世代を動かすサステナブル・マーケティング　ファミリーマート「ぴえんシール」に学ぶ実践のヒント
  1. 1
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  2. 2
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  5. 5
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  6. 6
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”
  7. 7
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  8. 8
    AIに勝る共感コンテンツ産業への投資　広告会社ADK事業買収と「電通S&E」事業の転換
  9. 9
    AI時代に広告会社のクリエイターは何を担う？ AI化できない部分の鍛え方、一番大事なスタンスの持ち方
  10. 10
    ビームス流、顧客と“相思相愛”になるCRM　顧客の行動にマイルを付与する新制度の成果は？