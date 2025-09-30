「LINE広告」と「Yahoo!広告 ディスプレイ広告（運用型・予約型）」が統合、2026年春予定

LINEヤフーは2025年9月25日、同社が提供する「LINE広告（Talk Head View含む）」と「Yahoo!広告 ディスプレイ広告（運用型・予約型）」を統合し、「LINEヤフー広告 ディスプレイ広告」として提供すると発表した（※提供開始時期は2026年春頃を予定）。これにより、これまで別々のプラットフォームで行われていた広告運用が一元化され、効率的に管理できるようになる。

統合後、同社は開発リソースを集約し、さらなる広告効果の向上や運用工数の削減に取り組むという。

また、「Yahoo!広告 検索広告」のサービス名称を「LINEヤフー広告 検索広告」に変更。「Yahoo!広告ネットワーク」および「LINE広告ネットワーク」も、「LINEヤフー広告ネットワーク」として統一される。なお、各ネットワークパートナーとしてのサービス内容、ご契約条件等に変更はないという。

移行に関しては、LINE広告は「LINEヤフー広告 ディスプレイ広告」への移行が必要となる。移行を円滑に進めるため、サポート機能や移行ツールの提供が予定されている。移行ツールが提供されるまでは、現行のLINE広告での配信を継続するよう同社は呼び掛けている。移行方法や提供終了に関する詳細は、LINEヤフー広告 ディスプレイ広告の提供開始、2ヵ月前を目途に案内がある予定だ。

一方、Yahoo!広告ディスプレイ広告（運用型・予約型）、Yahoo!広告検索広告、LINE広告ネットワーク・Yahoo!広告ネットワークに関しては移行の必要がない。

