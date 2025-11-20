×
連載記事

一度は挫折、再始動でCVR改善。「ジャンカラ」のデータ戦略を支えた意識醸成とインキュデータの伴走支援

　多くの企業がデータ活用の重要性を認識しながらも、部門を横断した意識醸成やリテラシーの不足が原因でプロジェクトが円滑に進まないケースも少なくない。西日本を中心にカラオケチェーン「ジャンカラ」を運営するTOAIも、過去に同様の失敗を経験していた。では、彼らはいかにしてその壁を乗り越え、データドリブンな顧客体験の最大化を実現したのか。「MarkeZine Day 2025 Autumn」には、TOAIの渡邉啓介氏と、その挑戦を支援したインキュデータの及木翔平氏が登壇。一度は頓挫したデータ戦略を成功に導いた、組織変革とパートナーシップの秘訣が明かされた。

年間2,155万人が利用するカラオケチェーン「ジャンカラ」

　1986年設立のTOAIは、カラオケ事業の「ジャンカラ」を主力ビジネスとして、オンラインカラオケアプリ事業、買い物代行サービス事業、フィットネス事業など多角的な事業を展開している。グループビジョンは「素晴らしい『体験』を、世界中のお客様に」

　主力事業の「ジャンカラ」は西日本を中心に、年間2,155万人が利用するカラオケチェーンとして、現在200店舗を運営。ジャンカラブランドとして、「ジャンカラ」「スーパージャンカラ」「ジャジャーンカラ」「セルフジャンカラ」と4つのブランドを展開している。

　ジャンカラが特に力を入れているのがアプリの活用だ。公式アプリを使えば、部屋予約、楽曲予約、受付、飲食オーダー、決済まで全てをスマートフォン上で完結できる。入店から退店まで人と会わずにカラオケを楽しむことができるのが特徴だ。現在のアプリ会員数は888万人にのぼり、そのうち6割を女性が占めている。

画像を説明するテキストなくても可

　「顧客体験を最大化するために、グループ戦略としてジャンカラアプリのようにIT・デジタルへの積極的な投資に注力しています。特に、データ活用は重要な要素だと考えています」（渡邉氏）

前回の挫折を教訓に、体制を再設計

　元々TOAIでは、経営層としても「データ活用を推進したい」という強い意志があった。そこで約3年前に一度プロジェクトをスタートさせたが、成果を出せずに頓挫した経験がある。今回はその反省を活かし、約1年半前からインキュデータの支援を受けて再始動した。

　渡邉氏によると、今回のデータ活用プロジェクトには、大きく3つの目的があるという。

株式会社TOAI　デジタル戦略部 シニアマネージャー　渡邉 啓介氏
株式会社TOAI　デジタル戦略部 シニアマネージャー　渡邉 啓介氏

　1つ目は、「経営とマーケティングの高度化」だ。データドリブンな経営体制を構築し、マーケティングの質を高めることで、顧客体験価値の最大化を目指す。

　2つ目は、「データ分析の業務効率化」。社内に散在するデータを統合し、分析可能な状態にすることで、手作業や専門部署への依頼に頼っていた分析業務の時間とコストの削減を目指す。

　3つ目は、「データを活用した新たな収益源の創出」。“歌唱データ”などのカラオケ事業特有のユニークな資産を活用し、データ販売を含む周辺ビジネスの収益化を探索するというものだ。

この記事の著者

太田 祐一（オオタ ユウイチ）

　日本大学芸術学部放送学科を中退後、脚本家を目指すも挫折。その後、住宅関係、金属関係の業界紙での新聞記者を経て、コロナ禍の2020年にフリーライターとして独立。現在は、IT関係を中心に様々な媒体で取材・記事執筆活動を行っています。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

提供：インキュデータ株式会社

提供：インキュデータ株式会社

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/20 10:00 https://markezine.jp/article/detail/49905

