三井住友カード、CCCMKHDを子会社化　Vポイント事業強化へ

2025年10月3日、三井住友フィナンシャルグループおよび三井住友カード、カルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）、CCCMKホールディングス（CCCMKHD）は、CCCMKHDの資本再編について合意したと発表した。

三井住友カードがCCCMKHDの株式を追加取得し、CCCMKHDを三井住友カードの子会社とする。資本構成は現状の三井住友カード20％、三井住友フィナンシャルグループ20％、CCC60％から、三井住友カード55％、三井住友フィナンシャルグループ25％、CCC20％に変更となる。資本再編の実施は2026年3月末を見込んでいる。

あわせて、CCCMKHDの商号は「Vポイントマーケティング株式会社」へ、代表者は広田精吾氏へ変更予定である。今回の資本再編は、Vポイントを「金融グループが主導する唯一の共通ポイント」へ飛躍させることを目的とする。今後は三井住友カードが主体となり、グループの強みを活かしてポイントサービスとデータベースマーケティングの領域を強化していく。

具体策としては、Vポイント関連アプリの統合とUI/UXの刷新によりサービス利便性を高める。また、口座データ・決済データ・購買データなど多面的なデータを活用し、三井住友カードが持つAIエンジン（ユニバース）を用いたパーソナライズ分析により、消費者ニーズにマッチした『Ｖクーポン』を提供し、ユーザーの利得性向上を図る。さらに、金融サービス「Olive」などでのVポイント利用範囲や、非金融分野での活用も拡大する。

マーケティング領域では、独自データを活用したデジタル販促サービスや広告配信を本格的に検討、さらにはメーカーなど幅広い事業者に対して、データベースマーケティング事業のサービス提供を拡大する計画だ。加えて、SMBCグループとCCCグループの協業による店舗の新しい顧客体験作りや、データマーケティング事業での新たな価値創造にも注力する。

各社の概要は以下の通り。なお、本再編は独占禁止法その他法令上必要なクリアランス・許認可等の取得が前提となる。

