MarkeZineニュース

三井住友カード、CCCMKHDを子会社化　Vポイント事業強化へ

　2025年10月3日、三井住友フィナンシャルグループおよび三井住友カード、カルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）、CCCMKホールディングス（CCCMKHD）は、CCCMKHDの資本再編について合意したと発表した。

　三井住友カードがCCCMKHDの株式を追加取得し、CCCMKHDを三井住友カードの子会社とする。資本構成は現状の三井住友カード20％、三井住友フィナンシャルグループ20％、CCC60％から、三井住友カード55％、三井住友フィナンシャルグループ25％、CCC20％に変更となる。資本再編の実施は2026年3月末を見込んでいる。

　あわせて、CCCMKHDの商号は「Vポイントマーケティング株式会社」へ、代表者は広田精吾氏へ変更予定である。今回の資本再編は、Vポイントを「金融グループが主導する唯一の共通ポイント」へ飛躍させることを目的とする。今後は三井住友カードが主体となり、グループの強みを活かしてポイントサービスとデータベースマーケティングの領域を強化していく。

　具体策としては、Vポイント関連アプリの統合とUI/UXの刷新によりサービス利便性を高める。また、口座データ・決済データ・購買データなど多面的なデータを活用し、三井住友カードが持つAIエンジン（ユニバース）を用いたパーソナライズ分析により、消費者ニーズにマッチした『Ｖクーポン』を提供し、ユーザーの利得性向上を図る。さらに、金融サービス「Olive」などでのVポイント利用範囲や、非金融分野での活用も拡大する。

　マーケティング領域では、独自データを活用したデジタル販促サービスや広告配信を本格的に検討、さらにはメーカーなど幅広い事業者に対して、データベースマーケティング事業のサービス提供を拡大する計画だ。加えて、SMBCグループとCCCグループの協業による店舗の新しい顧客体験作りや、データマーケティング事業での新たな価値創造にも注力する。

　各社の概要は以下の通り。なお、本再編は独占禁止法その他法令上必要なクリアランス・許認可等の取得が前提となる。

SMBCグループ
SMBCグループ
CCCグループ
CCCグループ

【関連記事】
三井住友カードとソフトバンク、デジタル分野における包括的な業務提携に合意
三井住友カード、AIとデータを用いた「Vクーポン」「Vミッション」を開始　効果検証ツールの提供も予定
三井住友カード、訪日外国人によるクレジットカード消費動向を発表　決済額は2019年の50.4%増に
三井住友カードとELYZA、コンタクトセンターでの生成AIの本番利用を開始
三井住友カード、滋賀大学、平和堂が連携協定を締結　データサイエンスによるマーケティング高度化を目指す

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/08 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50003

