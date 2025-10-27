×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキング

注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【10/16～10/23】

　毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年10月16日～10月23日までの人気ランキングを発表します。

  • Page 1
順位 タイトル
1
2 電通ら4社、アナログ交通・屋外広告にDOOH指標を応用し広告効果を可視化
3 「日本マーケティング本 大賞2025」に『エフェクチュアル・シフト』が選出
4 「割引率明示」が最も購買意欲を喚起、「有名人使用」は逆効果に【LINEリサーチ調査】
5 ONE COMPATH、リテール向け6サービスを「Shufoo!ブランド」に統合
6 Shopify、2025年の事業者AI活用実態調査を発表　日本の事業者の導入意向は92％で世界トップ
7 生成AIで仕事用の画像を自分で作って超時短 『AIでゼロからデザイン』発売
8 NAVICUS、X・Instagram連携の企業間SNSコラボキャンペーンを開始
9 【耳から学ぶ】カルビーと亀田製菓が協働プロジェクトを開始【ニュースランキング】
10 【参加無料】リテールDX最前線！AIとサイネージが変える売り場の未来

　今回のランキングでは、サイバーエージェントが制作費・納期の大幅削減を目指し「日本一のAI動画を追求するセンター」を新設したニュースが1位となりました。

　2位には、電通ら4社がアナログな交通・屋外広告に対してもDOOH（デジタル屋外広告）の指標を応用し、広告効果の可視化を可能にしたというニュースがランクイン。そして3位は、「日本マーケティング本 大賞2025」に『エフェクチュアル・シフト』が選出されたという話題でした。

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキング連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/27 07:00 https://markezine.jp/article/detail/50091

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「BOSS」「なっちゃん」の仕掛け人、元サントリー北川氏はなぜPR会社へ？語る「企業価値向上」の本質
  2. 2
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  3. 3
    LINE×Xでファン増加！共感から購買につなぐ「おとなサントリー」のSNS統合マーケ実践の裏側
  4. 4
    チャットボットを超える接客AI エージェント「Omakase.ai」が切り拓く新しい顧客体験
  5. 5
    結果も出す、遊びも忘れない、だから広告は面白い。広告ウヒョー！と三浦崇宏が選ぶ25上半期のベスト広告
  6. 6
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  7. 7
    地上波テレビCMとCTV広告、予算配分の正解は？ディップがREVISIOと進める注視データ活用と検証
  8. 8
    生成AIでパーソナライズをどう実現？中川政七商店が挑む「仮想人格」を活用した施策とその成果
  9. 9
    スターバックスからAIスタートアップFLUXへ　自身の特性と相性を見極めた八木冴香さんのキャリア選択
  10. 10
    フィルターバブルを破ろうとしている女の子たち。これからの世界の広げ方
  1. 1
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  2. 2
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  3. 3
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  4. 4
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  5. 5
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  6. 6
    平日夜間の試合を満員にできるのはなぜ？川崎フロンターレから学ぶ「組織横断でやりきる力」
  7. 7
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  8. 8
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  9. 9
    出店戦略だけでない、ユニクロの海外成長を支える「見えざる構造」
  10. 10
    元Meta執行役員が挑む「悩み」起点の新広告。MAU1,300万人の『ユビーAds』の可能性