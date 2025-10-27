注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【10/16～10/23】

今回のランキングでは、サイバーエージェントが制作費・納期の大幅削減を目指し「日本一のAI動画を追求するセンター」を新設したニュースが1位となりました。
2位には、電通ら4社がアナログな交通・屋外広告に対してもDOOH（デジタル屋外広告）の指標を応用し、広告効果の可視化を可能にしたというニュースがランクイン。そして3位は、「日本マーケティング本 大賞2025」に『エフェクチュアル・シフト』が選出されたという話題でした。
MarkeZine編集部[著]
毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年10月16日～10月23日までの人気ランキングを発表します。
|順位
|タイトル
|1
|2
|電通ら4社、アナログ交通・屋外広告にDOOH指標を応用し広告効果を可視化
|3
|「日本マーケティング本 大賞2025」に『エフェクチュアル・シフト』が選出
|4
|「割引率明示」が最も購買意欲を喚起、「有名人使用」は逆効果に【LINEリサーチ調査】
|5
|ONE COMPATH、リテール向け6サービスを「Shufoo!ブランド」に統合
|6
|Shopify、2025年の事業者AI活用実態調査を発表 日本の事業者の導入意向は92％で世界トップ
|7
|生成AIで仕事用の画像を自分で作って超時短 『AIでゼロからデザイン』発売
|8
|NAVICUS、X・Instagram連携の企業間SNSコラボキャンペーンを開始
|9
|【耳から学ぶ】カルビーと亀田製菓が協働プロジェクトを開始【ニュースランキング】
|10
|【参加無料】リテールDX最前線！AIとサイネージが変える売り場の未来
MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）
デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。
※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です
