注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【10/16～10/23】

毎日更新される広告・デジタルマーケティング関連の最新ニュースから、注目を集めたトピックスを紹介する本ランキング。今回は2025年10月16日～10月23日までの人気ランキングを発表します。

今回のランキングでは、サイバーエージェントが制作費・納期の大幅削減を目指し「日本一のAI動画を追求するセンター」を新設したニュースが1位となりました。

2位には、電通ら4社がアナログな交通・屋外広告に対してもDOOH（デジタル屋外広告）の指標を応用し、広告効果の可視化を可能にしたというニュースがランクイン。そして3位は、「日本マーケティング本 大賞2025」に『エフェクチュアル・シフト』が選出されたという話題でした。