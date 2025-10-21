生成AIで仕事用の画像を自分で作って超時短 『AIでゼロからデザイン』発売

MarkeZineを運営する翔泳社より、10月21日（火）に書籍『AIでゼロからデザイン』が発売となりました。
本書はChatGPT、Gemini、Adobe Fireflyなどの生成AIを利用し、広告バナーや記事サムネイル、WebサイトやLPの画像、SNS用画像をデザイナーではなくても誰でも作れるようになる方法を解説した本です。
マーケターの皆さんも、ちょっとした画像をぱぱっと用意したいときに、すでに生成AIを活用しているかもしれません。ですが、それっぽくはなるものの、業務で使うにはいまいちクオリティが低いと感じてはいないでしょうか。
本書ではその精度を高め、業務で使えるレベルのデザインを可能にする考え方やプロンプトを、著者でSHIFT AIのCDO（最高デザイン責任者）の川合卓也氏が解説しています。
成果が出るデザインの基本原則や、効果的なプロンプト実例など、現場で即戦力となる知識とツールが詰め込まれており、生成AIでデザインをしたい人ならまず読んでおけば間違いのない1冊となっています。
目次
第1章 AIで画像生成してみよう
第2章 AIの基礎を知っておこう
第3章 デザインの基礎を押さえよう
第4章 AIでデザインをつくろう
第5章 目的・業界別プロンプト
第6章 デザインツールで最終調整