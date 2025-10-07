GAテクノロジーズ、都道府県別の投資意識調査2025を発表　物価高でも資産形成意欲が継続

GAテクノロジーズは2025年10月2日、AI不動産投資RENOSYにて「47都道府県別の投資意識と実態調査2025」を発表した。本調査は3回目となり、2025年8月22日から8月29日にかけて、20代～50代の男女9,029人を対象に実施された。

投資を「現在やっている」都道府県別ランキング

投資を「現在やっている」と回答した割合が、2024年に続いて東京都（51.9％）がトップとなり、2位は愛知県（51.0％）だった。富山県（45.4％）は前年より順位を2つ上げ、3位に入った。2024年の結果で46位だった青森県は27.2％で最下位となり、「資産はない」と回答した割合も47都道府県中で最も高い22.3％だった。これにより、地域によって資産形成への関心に差があることが示された。

「2024年より多く投資した」1位は奈良県、意欲の高まりが要因

2025年1月から8月に2024年より多く投資をしたと回答した割合が最も高かったのは奈良県（38.8％）で、次いで福井県（36.7％）、山形県（34.0％）が続いた。奈良県は2024年の「100万円以上投資した」ランキングでも1位であり、資産形成の継続性と意欲の高さが明らかになった。また、投資増加の理由として「投資・資産運用への意欲の高まり」が47.9％と最多だった。

物価高の実感と品目ごとの上昇

「1年前と比べ、物価高を感じる」と答えた割合は山梨県（87.8％）が最も高く、奈良県（87.0％）、富山県（84.9％）が続いた。全国平均も79.6％と高く、全国的に物価高を感じていることがわかる。

特に「食料品」の値上がりを感じた割合は沖縄県（83.7％）が最高で、和歌山県（77.4％）、大分県（76.9％）も上位となった。

今後注力したいこと、家計の見直しや資産形成

今後生活で注力したいこととして、「節約・家計の見直し」は山梨県と徳島県（共に18.3％）が同率で1位、3位は福島県（18.2％）だった。「投資や貯蓄による資産形成」は石川県（16.1％）、富山県（15.6％）、静岡県（15.1％）が上位だった。「所得・収入の増加」を重視するのは島根県（15.7％）、福井県（15.3％）、佐賀県（14.9％）だった。物価高を実感している地域ほど、節約や資産形成への意識が高い傾向が見られた。

調査概要

調査期間：2025年8月22日～8月29日

対象：20代～50代の男女（学生除く）、9,029人

調査方法：インターネット調査

調査パネル：GA technologies調べ、ジャストシステム Fastaskを利用

