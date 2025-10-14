Dotdigital、日本市場での本格事業展開を開始　日本企業向けにプラットフォームも改善

デジタルマーケティングプラットフォームを提供するDotdigital Groupは、日本法人であるDotdigital Japanを設立し、日本市場での本格事業展開の開始を発表した。

今回の日本市場進出に際し、現地企業やマーケターのニーズに応えるため専任チームを組織しサポート体制を強化。展開の一環として、プラットフォームの機能やユーザー体験を日本市場向けに改善した。

具体的には、翻訳プロセスを再構築し速度や品質を向上させた他、氏名の表示順や請求書発行など日本向けに機能をアップデートした。また集中型グローバルデータベースの構築、リクエストごとのクエリ数削減、API変更によるフロントエンドのロード軽減など主要なインフラストラクチャのアップグレードを行い、サイト速度を改善した。

今後は、日本向け専用テンプレートや新AI翻訳ツール、AIサポートなど日本市場に最適化するための機能追加を予定している。

Dotdigital Japan代表の上崎理会子氏は「グローバルでの成功モデルをそのまま持ち込むのではなく、“日本のために最適化された価値”を提供することにこだわり、現地チームによる意思決定、パートナー企業との共創、そしてお客様の声に耳を傾ける姿勢を徹底し、日本市場により根を張り、事業者様のサポートをより強化していく」とコメントした。

