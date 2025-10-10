×
MarkeZineニュース

電通デジタル、Google CloudとSalesforce活用の統合支援を行う専門チームを新設

　電通デジタルは、Google CloudとSalesforceのソリューションを活用し、企業のマーケティング課題に対してデータ活用や業務効率化に向け一気通貫での支援を開始。合わせて、専門チームを社内に新設した。

　同チームでは、Google Cloudのデータ分析力とSalesforceのパーソナライズ化が可能なMAを組み合わせることで、データの統合とデータドリブンなペルソナ策定や顧客の属性に応じたリアルタイムコミュニケーションを実現する。

　加えて、GoogleのGeminiやGoogle CloudのAgentspace、Vertex AI、SalesforceのAgentforceといった生成AIやAIエージェントを活用。アウトプットの迅速化や業務効率化も推進していく。

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/10 15:15 https://markezine.jp/article/detail/50023

