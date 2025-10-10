電通デジタル、Google CloudとSalesforce活用の統合支援を行う専門チームを新設

電通デジタルは、Google CloudとSalesforceのソリューションを活用し、企業のマーケティング課題に対してデータ活用や業務効率化に向け一気通貫での支援を開始。合わせて、専門チームを社内に新設した。

同チームでは、Google Cloudのデータ分析力とSalesforceのパーソナライズ化が可能なMAを組み合わせることで、データの統合とデータドリブンなペルソナ策定や顧客の属性に応じたリアルタイムコミュニケーションを実現する。

加えて、GoogleのGeminiやGoogle CloudのAgentspace、Vertex AI、SalesforceのAgentforceといった生成AIやAIエージェントを活用。アウトプットの迅速化や業務効率化も推進していく。

【関連記事】

・電通デジタル、dentsu health Japan・電通サイエンスジャムを吸収合併し新領域事業強化

・電通デジタル、企業がAIエージェントを活用するためのデータ基盤構築支援サービスの提供を開始

・電通デジタルとTag Japan、多言語・多文化対応広告コンテンツを制作ソリューションを提供

・電通デジタル、「∞AI Social」にエンゲージメント予測など2機能を追加 企業のX運用支援を強化

・電通と電通デジタル、生成AIでターゲット探索からコピー生成まで自動化 独自データ活用で数分で複数案