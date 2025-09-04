×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

電通デジタルとTag Japan、多言語・多文化対応広告コンテンツを制作ソリューションを提供

　2025年9月2日、電通デジタルはTag Japanと共同で、訪日外国人観光客向けの多言語・多文化対応広告コンテンツ制作ソリューションの提供を開始した。

　インバウンド市場は近年、訪日外国人観光客の消費活動拡大により成長している。2024年には訪日外客数と消費額がいずれも過去最高を記録し、ターゲットごとに最適な広告配信体制の必要性が高まっていた。しかし、多言語対応や訴求ポイント設定、制作リソース確保の課題もあった。

　同ソリューションでは、観光地や自治体、小売業などがインバウンド市場での情報発信を効率的に行える体制を整えたという。

　Tag Worldwideのインド拠点であるTag India内に設置された「ジャパンデスク」を稼働させ、約1,000名のエキスパートが在籍。日本語対応可能な人材がリードするジャパンデスクでは、電通デジタルからのクリエイティブディレクションを受け、広告コンテンツのクリエイティブローカライゼーションを進める。

　提供する広告コンテンツは、英語・中国語（簡体字・繁体字）をはじめとした約120言語に対応可能で、目的や文化背景に合わせた訴求やデザイン、コピーの高速制作が可能である。対応するフォーマットはSNS広告やディスプレイ広告など多岐にわたる。

　また、A/Bテストや電通デジタルが保有するマーケティングデータの連携により、広告効果を最適化した改善サイクルも実現した。

【関連記事】
ADK MS、AI倫理チェックツール「エージェント"リンリー"」を開発　制作工数40％削減する試算も
デジタルガレージ、AIパッケージ「DG AI Drive」提供　広告運用とビジュアル制作を自動化
電通デジタル、広告制作を効率化する「∞AI Ads」をアップデート　3つの特化エージェントを搭載
大広WEDOとMavericks、生成AI活用の広告制作支援ツールを開発　同一人物のポーズ制御が可能
DMM、OASIZと連携してショートドラマ型広告制作サービスの提供を開始

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/04 06:30 https://markezine.jp/article/detail/49816

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望 NEW
  2. 2
    ビームス流、顧客と“相思相愛”になるCRM　顧客の行動にマイルを付与する新制度の成果は？ NEW
  3. 3
    AI活用により「定性×定量」の調査を実現！楽天インサイトに聞く、AI時代のマーケティングリサーチ NEW
  4. 4
    キーワードはNOTタイパ、ご自愛、開拓。変化する“映え”の最新トレンド NEW
  5. 5
    口コミが出づらい商材は「コミュニケーション文脈」がカギ。高難易度でも着実に成果につなげるSNS活用術 NEW
  6. 6
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”
  7. 7
    AI時代に広告会社のクリエイターは何を担う？ AI化できない部分の鍛え方、一番大事なスタンスの持ち方
  8. 8
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  9. 9
    AI時代、BtoBのコンテンツマーケはどう変わる？カギは「情報の伝達」ではなく「価値体験の創出」へ
  10. 10
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  1. 1
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  2. 2
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  3. 3
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  4. 4
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  5. 5
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  6. 6
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  7. 7
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  8. 8
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  9. 9
    AIに勝る共感コンテンツ産業への投資　広告会社ADK事業買収と「電通S&E」事業の転換
  10. 10
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所