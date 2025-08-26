デジタルガレージ、AIパッケージ「DG AI Drive」提供　広告運用とビジュアル制作を自動化

デジタルガレージと、グループ子会社であるDGビジネステクノロジー（DGBT）は、2025年8月21日にマーケティング領域向けのハイブリッド型・オールインワンAIパッケージ「DG AI Drive」の提供開始を発表した。

「DG AI Drive」の第一弾サービスでは、（1）広告クリエイティブ自動生成・最適化を担う「広告運用自動化ソリューション」と、（2）AIとクリエイターのスキルを掛け合わせた「ビジュアル制作サービス」の2つを提供する。

広告運用自動化ソリューションは、ブランドのデジタルコンテンツ資産を一元管理し、データ分析やクリエイティブ生成、配信承認、動画制作、リサイズ等を含む広告運用プロセスをAIが最適化。インハウス運用でも少人数で多品種・多バリエーションの広告制作と運用を継続できる環境を整える。

ビジュアル制作サービスは、AIが商品画像から多様なバリエーションを生成し、デザイナーが色調やレタッチを担当する。これにより、SNS・EC・広告など各チャネルに最適化された画像を制作でき、従来比で最大94％の工数削減を実現。短納期・低コストで高品質なビジュアルの大量制作も可能となる。

今後、同パッケージは広告運用やビジュアル制作領域に加え、効果予測、リサーチ、分析などAIを活用した新たなマーケティングソリューションの展開も予定している。

