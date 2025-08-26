×
MarkeZineニュース

デジタルガレージ、AIパッケージ「DG AI Drive」提供　広告運用とビジュアル制作を自動化

　デジタルガレージと、グループ子会社であるDGビジネステクノロジー（DGBT）は、2025年8月21日にマーケティング領域向けのハイブリッド型・オールインワンAIパッケージ「DG AI Drive」の提供開始を発表した。

　「DG AI Drive」の第一弾サービスでは、（1）広告クリエイティブ自動生成・最適化を担う「広告運用自動化ソリューション」と、（2）AIとクリエイターのスキルを掛け合わせた「ビジュアル制作サービス」の2つを提供する。

　広告運用自動化ソリューションは、ブランドのデジタルコンテンツ資産を一元管理し、データ分析やクリエイティブ生成、配信承認、動画制作、リサイズ等を含む広告運用プロセスをAIが最適化。インハウス運用でも少人数で多品種・多バリエーションの広告制作と運用を継続できる環境を整える。

　ビジュアル制作サービスは、AIが商品画像から多様なバリエーションを生成し、デザイナーが色調やレタッチを担当する。これにより、SNS・EC・広告など各チャネルに最適化された画像を制作でき、従来比で最大94％の工数削減を実現。短納期・低コストで高品質なビジュアルの大量制作も可能となる。

　今後、同パッケージは広告運用やビジュアル制作領域に加え、効果予測、リサーチ、分析などAIを活用した新たなマーケティングソリューションの展開も予定している。

【関連記事】
セプテーニ子会社、ディスプレイ広告運用自動化システム「ADPILOT」の提供を開始
ADK MS、日本テレビ「AdRMプラットフォーム」とAPI連携　テレビ広告運用の高度化へ
フォーエム、アプリ向けショート動画広告運用サービス「AnyManager Short Ads」提供
サイバーエージェント、AIを活用したX広告運用ツール「KW Booster AI」の提供を開始
スイッチメディア、テレビとデジタルの広告運用最適化を支援する「クロスメディアインサイト」を提供開始

MarkeZineニュース連載記事一覧

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/26 16:00

イベント

