電通デジタル、「∞AI Social」にエンゲージメント予測など2機能を追加　企業のX運用支援を強化

電通デジタルは、AIを活用し企業のXアカウントの投稿文を生成する「∞AI Social」に、「エンゲージメント反響予測モデル」および「ネガティブリスク判定モデル」の機能を追加するアップデートを実施した。

新たに追加されたエンゲージメント反響予測モデルは、国内電通グループが開発した1億人規模のペルソナデータを統計的手法で仮想再現するAIモデル「People Model」と、SNSのエンゲージメントを予測する専用モデルを組み合わせている。これにより、投稿前に複数のクリエイティブ案から最もエンゲージメント獲得が期待できるものをAIが予測する。

またネガティブリスク判定モデルでは、企業のSNS投稿が想定外の批判や誤解を受けるリスクをAIが事前に判定。多様な価値観や視点を学習したAIが投稿案の懸念点や問題点を示唆し、発信によるリスクの把握と対処につなげる。

【関連記事】

・電通デジタル、「∞AI Social」を開発 企業SNSのアイデンティティをAIが学習し投稿文を生成

・SNSで参考にするのは「企業公式アカウント」や「親族・親しい友人」の発信【ネオマーケティング調査】

・KPI達成度が高いSNS運用者は「フォロワーとのコミュニケーション」を重視【ネオマーケティング調査】

・ビジョン、SNS運用代行サービス「SNS運用ドットコム」提供 集客に課題のあるSNS運用をサポート

・コムニコ、企業ブランディング支援を行う揚羽と業務提携 企業の採用活動におけるSNS運用を支援